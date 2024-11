Montevideo, 20 ene (EFE).- El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo a la prensa que, aunque no están "conformes" y pese a la ola de homicidios registrada a inicios de 2024, las cifras de seguridad del país están "mejor".

Según informa este sábado la prensa local, Lacalle Pou dijo anoche que la seguridad pública es "preocupación de los uruguayos y por ende del Gobierno" pero aclaró que los números de rapiñas y hurtos "han mejorado sensiblemente" en lo que va de su Administración.

"Si bien los homicidios han bajado, obviamente que no estamos conformes. Hoy el Uruguay se levantó con la muerte de un niño de ocho años, no se puede estar conforme y la violencia no puede ser un mecanismo normal de relacionamiento", afirmó en alusión a la muerte de un niño por un ataque con disparos que causó también el deceso de un mayor de edad en un barrio del norte de Montevideo.

"Se está haciendo lo posible, se está combatiendo, los números son buenos pero estamos hablando de gente y cuando pasas las cifras a gente es realmente lamentable (…) No estamos conformes, estamos mejor", añadió Lacalle Pou.

Las declaraciones del mandatario se dieron en paralelo a la comparecencia en el Parlamento del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, quien acudió a dar explicaciones sobre la estrategia de seguridad de la cartera luego de que se dieran nueve homicidios en cuatro días entre fines de 2023 e inicios de 2024.

En esta instancia, Martinelli defendió el "enfoque dual" de la estrategia de seguridad de la cartera, que, dijo, "recoge 20 años de fracasos en políticas de seguridad" y tiene en cuenta además "los éxitos que han pasado en otros países, la experiencia a nivel nacional y (…) todo el trabajo de la academia".

Además, recoge el periódico local El País, el ministro solicitó en dos instancias que la sesión ante los legisladores pasara a ser secreta para informar sobre la situación de criminalidad del departamento (provincia) de Durazno (centro) y "la estrategia para combatir el narcotráfico".

Martinelli asumió como ministro en reemplazo del ahora senador por el Partido Nacional (PN, centroderecha) Luis Alberto Heber, quien renunció por el denominado ´caso Marset´, un escándalo originado por la entrega de un pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset cuando estaba preso en Emiratos Árabes Unidos a fines de 2021.

Por: EFE