La «X» en Colombia es una emisora y no tiene que ver nada con Elon Musk

Los oyentes de la X, la emisora de Todelar en varias ciudades de Colombia no fueron ajenos con el nombre del cambio de «Twitter». Incluso Djs despertaron sonrisas.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

«Todo lo teníamos planeado con Elon» fue una de las frases de Uribe DJ de la X 103.9 FM Bogotá que coincidieron el cambio y compartieron un meme. Mientras los DJs de «la X electrónica» Medellín, quienes en sus redes no dijeron nada pero si invitaron a escuchar buena música. Checho Cano en la capital antioqueña, nos comparte que puede ser «un buen refuerzo de marca de lo que puede significar La X como tal». Pero curiosamente para Alejandro Marín, conocido hombre de radio y que hace parte del Staff en la capital colombiana en «LA X», «les sirve solo para hacer un par de memes, ya que eso no aumenta en facturación y no hace más oyentes». La estrategia de Elon Musk es de alguien que no sabe de redes solo tiene plata y se acaba de dar un capricho que es importante: «El simplemente se ha encargado que twitter sea más visible». Algo que ellos aprovecharon sin querer de varias formas y lo compartieron con los oyentes.

El Dato: La historia de la X es una transición que se hizo de Todelar Stereo 91.9 FM a La X 91.9 FM fue en abril de 1994. «Luego desapareció en octubre de 1998» para regresar en Medellín como La X 103.9 FM en diciembre de 1999 en el nuevo dial. En general estarían a punto de cumplir 30 años La X Bogotá, Cali y Medellín al ser fundadas en 1994.

Dicho esto, nos retiramos lentamente…. 😅😅 pic.twitter.com/6C3AclMEpl — La X Más Música (@laxmasmusica) July 24, 2023

Sigue más noticias de entretenimiento