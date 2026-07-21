La Virtud Política: el amor a la patria que sostiene la República- Montesquiev

Resumen: MONTESQUIEV es claro al afirmar que la virtud en la República es el amor a la patria, es decir, el amor a la igualdad. No se refiere a una virtud moral en el sentido filosófico, ni a una virtud cristiana

Hablar de la República es hablar de la virtud política. EN EL ESPÍRITU DE LAS LEYES, MONTESQUIEV nos invita a comprender que la estabilidad de un Estado republicano, no depende únicamente de la fortaleza de sus instituciones o de la perfección de sus normas jurídicas, sino del principio que inspira el comportamiento de sus ciudadanos. Ese principio es la VIRTUD POLÍTICA, entendida como el AMOR A LA PATRIA, el compromiso con el bien común y el respeto por el principio de igualdad, como fundamento esencial de la vida republicana.

MONTESQUIEV es claro al afirmar que la virtud en la República es el amor a la patria, es decir, el amor a la igualdad. No se refiere a una virtud moral en el sentido filosófico, ni a una virtud cristiana ligada a la religión o a la salvación espiritual. Se trata de una virtud eminentemente política, aquella disposición de los ciudadanos PARA ANTEPONER EL INTERÉS COLECTIVO SOBRE LAS AMBICIONES PERSONALES, entendiendo que la libertad solo puede preservarse cuando todos reconocen la igualdad como el eje de la convivencia democrática.

La virtud política, constituye el resorte que hace mover la REPÚBLICA. Así como el honor impulsa el funcionamiento de la monarquía, LA VIRTUD es el motor que permite que un sistema republicano permanezca sólido, legítimo y estable. Mientras el honor busca distinguir y jerarquizar a los individuos dentro de un régimen monárquico, LA VIRTUD REPUBLICANA procura reducir las desigualdades injustificadas y fortalecer el compromiso de todos con el destino común de la nación.

El análisis DE EL ESPÍRITU DE LAS LEYES, trasciende la teoría política para convertirse en una guía sobre el ejercicio responsable del poder. MONTESQUIEV enseña que quien gobierna una República no puede actuar movido por intereses personales, ideológicos o partidistas por encima del bienestar de la nación. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, como primer servidor del Estado, tiene el deber de encarnar ese amor por la patria mediante decisiones orientadas al interés general, el respeto irrestricto de la Constitución, la protección de las libertades, la defensa de la igualdad ante la ley y la preservación de la independencia de las instituciones. Asi las cosas, gobernar una República exige prudencia, moderación y un profundo sentido del deber, porque el poder solo conserva su legitimidad cuando se ejerce al servicio de todos los ciudadanos y no de una facción política especifica.

Aunque MONTESQUIEV, distingue claramente la virtud política de la moral cristiana, ambas pueden encontrarse en el ejercicio ético del gobierno. Un gobernante que profesa valores cristianos encuentra en ellos, un llamado permanente a la honestidad, la humildad, la solidaridad, la compasión y el servicio al prójimo. Esos principios no sustituyen la virtud política, pero sí fortalecen el carácter de quien ejerce el poder. AMAR LA PATRIA, implica proteger la dignidad de cada persona, rechazar la corrupción, decir la verdad, administrar con justicia los recursos públicos y recordar que toda autoridad, constituye un servicio y no un privilegio. Cuando el liderazgo político se inspira en esos valores, el ejercicio del poder adquiere una dimensión profundamente humana y fortalece la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

EL AMOR A LA PATRIA, no debe confundirse con un nacionalismo vacío ni con un discurso meramente simbólico. Amar la patria, significa proteger sus instituciones, respetar la Constitución, defender el Estado de derecho y comprender que los intereses particulares nunca pueden prevalecer sobre el bienestar general. Es reconocer que la REPÚBLICA pertenece a todos y que cada ciudadano tiene la responsabilidad de contribuir a su preservación mediante el cumplimiento de la ley, la participación democrática y el respeto por los derechos de los demás.

Cuando la virtud política desaparece, las instituciones comienzan a debilitarse. La corrupción sustituye al servicio público, el clientelismo reemplaza el mérito, la polarización desplaza el diálogo y el interés privado termina capturando las decisiones del Estado. En ese escenario, LA REPÚBLICA, conserva su nombre, pero pierde su esencia, porque deja de estar orientada por el bien común para convertirse en un instrumento al servicio de unos pocos.

La igualdad, entendida por MONTESQUIEV, tampoco implica uniformidad absoluta. Se refiere a la igualdad ante la ley, a la igualdad de dignidad y a la igualdad de oportunidades para participar en la vida pública. Una REPÚBLICA virtuosa, exige ciudadanos conscientes de que ningún privilegio personal puede situarse por encima de la ley y que el poder solo encuentra legitimidad cuando se ejerce con responsabilidad, moderación y respeto por todos.

Esta reflexión mantiene plena vigencia en las democracias contemporáneas. Ninguna Constitución, por avanzada que sea, podrá garantizar la estabilidad institucional si quienes la integran carecen de virtud política. Los textos constitucionales establecen reglas; son los ciudadanos y sus gobernantes quienes, mediante el amor a la patria y el compromiso con la igualdad, les dan vida y eficacia.

La verdadera fortaleza de una REPÚBLICA, no descansa exclusivamente en sus leyes, sino en la calidad ética y política de quienes las hacen cumplir. La VIRTUD POLÍTICA, sigue siendo el principio que mantiene en movimiento el ideal republicano. Sin ella, las instituciones pierden legitimidad; con ella, la libertad, la igualdad y la justicia, dejan de ser simples aspiraciones para convertirse en la base de una sociedad verdaderamente democrática. LA REPÚBLICA, necesita gobernantes que comprendan que el poder es una responsabilidad antes que un privilegio, y ciudadanos que entiendan que AMAR LA PATRIA, no consiste únicamente en proclamarlo, sino en servirla con rectitud, respetar sus leyes y defender la igualdad que constituye el fundamento mismo de la libertad.

Comienza la PATRIA MILAGRO con ella, el seguimiento de los ciudadanos, de las actuaciones de los nuevos gobernantes y por ello, la ciudadania debe ser activa y viva haciendo control político y velando por los intereses de la Nación dejando atrás la PATRIA MISERIA, y renovando la política Colombiana.

Abogada litigante , líder política y defensora de Derechos Humanos