La violencia de género está fuera de control: Erika Montoya

En lo corrido del año 2024, de acuerdo con registros oficiales y noticias criminales, en el país se han reportado 33 feminicidios, lo que ha disparado las alarmas por el incremento de la violencia de género que, en muchos casos, presentan una sevicia inimaginable.

Según Erika Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Victoria, la violencia de género está fuera de control y ha alcanzado niveles de crueldad y de barbarie que obligan a tomar acciones urgentes para prevenirla y evitar que siga cobrando vidas.

“Los niveles de violencia están en el máximo nivel de crueldad y de barbarie, siento que mucha parte de lo que está sucediendo se debe a que falta mucha sensibilización de la sociedad y una transformación cultural profunda, que nos haga entender que tenemos que defender, proteger y cuidar a todas nuestras niñas y nuestras mujeres”, asegura Erika Montoya.

Además, considera la directora de la Fundación Victoria, hace una falta no solamente mayor legislación sino, además, que las autoridades se den cuenta que los feminicidas no pueden andar sueltos, que no pueden estar libres y que este tipo de crímenes requieren tratamientos estrictos, drásticos y condenas ejemplares.

“Se necesitan penas ejemplares y no se les puede dejar libres, eso requiere de un tratamiento muy diferente a la hora de recibir estos casos, tratarlos, enjuiciarlos y castigarlos. Nos hemos dado cuenta que, en muchos casos por vencimiento de términos, los confesos feminicidas terminan siendo liberados y reinciden en sus acciones en contra de las niñas y las mujeres”, denuncia la directora de la Fundación Victoria.

Ante el aumento de casos de violencia de género, muchos de los cuales han terminado en feminicidio, Erika Montoya señala que es necesario avanzar con determinación y eficacia en la coordinación y articulación de las 17 instituciones del Estado que hacen parte de la Alerta Rosa, para que la información no se repita, que cada entidad tenga claras sus funciones y rango de ejecución de las leyes, “y sobre todo que le demos marcha a la Alerta Rosa, porque la idea es que esto esté listo para implementar el 13 de marzo, y el reloj está sonando”.

