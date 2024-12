La violencia de género cada vez es más cruel: Fundación Victoria

“La violencia de género está siendo cada vez más bárbara, salvaje y cruel”, la frase es de Erika Montoya, directora ejecutiva de la Fundación Victoria, al calificar los últimos hechos de violencia de género que han sacudido el corazón de la sociedad colombiana y disparan las alarmas de lo que sucede en diferentes regiones del país.

De acuerdo con registros estadísticos de las organizaciones feministas y de defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, el año pasado se registraron 525 feminicidios y en lo corrido de este 2024 se contabilizan 33, lo que indica la necesidad de generar una mejor gestión de los casos en los que las niñas y las mujeres son víctimas de todo tipo de violencias.

“No es entendible que un hombre haya decidido perseguir a una mujer por una cuadra, tres o las que sean con un machete y degollarla delante de todas las personas, falta hacer exámenes de consciencia más profundos, hacer diagnósticos más precisos para entender como pueblo que la violencia de género afecta a toda la sociedad, necesitamos unos diálogos internos muy serios acerca de nuestra enfermedad como sociedad y entender las causas del feminicidio y el tipo de asesinato en contra de las niñas, las mujeres y las adolescentes”, asegura Érika Montoya.

Además, después de reconocer que hay funcionarios realmente comprometidos en el tratamiento de este tipo de casos y, especialmente en el esclarecimiento de los feminicidios, la directora de la Fundación Victoria es enfática en señalar que la crueldad excesiva de los casos revelados recientemente, obligan a adoptar medidas urgentes de prevención, tratamiento especial y diferenciado de cada caso y poner en ejecución normas como la Alerta Rosa, que la justicia opere de manera más eficaz y efectiva a la hora de perseguir y castigar a los feminicidas.

“La Alerta Rosa está en etapa de implementación, es decir, todavía el mecanismo no está activo, no está funcionando porque eso requiere no solo la sanción presidencial, requiere de la articulación de las 17 instituciones que están involucradas en la misma, la articulación es vital para que el mecanismo pueda funcionar. Necesitamos una atención diferente y un recorrido pedagógico distinto de las autoridades, que los casos se traten con la sensibilidad necesaria y el abordaje de la información sea diferente”, insiste Érika Montoya.

En 30 Minutos de Minuto30.com dialogamos con la directora de la Fundación Victoria y aquí están sus reflexiones sobre la violencia de género y sus repercusiones en la sociedad.

