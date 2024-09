Quito, 10 dic (EFE).- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, arribo a Israel y se presentó en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, informó este domingo la Vicepresidencia en un comunicado.

Abad, quien fue designada embajadora con la misión de propiciar la paz entre Israel y Palestina, asumió así la tarea de evitar una escalada de violencia en la zona de conflicto y de este modo tratar de prevenir una catástrofe humanitaria, reza el escrito.

"Esto demuestra el compromiso del presidente (Daniel) Noboa en mantener una política internacional que da prioridad al diálogo y al respeto inalienable de los derechos humanos", añade.

Abad ha indicado que cree en "días mejores no solo para el pueblo soberano del Ecuador sino para toda la humanidad, los odios, las disputas y las revanchas no nos permiten avanzar, por el contrario, el intercambio de ideas, el entendimiento y la empatía son características nobles y únicas de la raza humana, por ello, cumpliremos cabalmente la función que por prerrogativa constitucional se me ha asignado".

La vicepresidenta viajó el viernes a Israel donde debía presentarse hoy por disposición de Noboa.

En su mensaje de despedida, a través de un video en redes sociales, Abad anotó que ha aceptado esta misión especial "con mucho valor y entereza".

"No voy a negar, tengo un poco de miedo, más mi amor por servir a los que necesitan me da la fuerza para liderar, poniendo sobre mis hombros este desafío", agregó.

Viaje a Israel

La vicepresidenta viajó el viernes a Israel, un día después de haber publicado en redes sociales un comunicado en el que señalaba que la decisión del Gobierno del presidente Noboa sobre su misión se hizo sin planificación previa.

La vicepresidenta lanzó esa crítica al señalar que pidió a diferentes departamentos del Gobierno que se le informe de la planificación para el cumplimiento de esta misión y que lo que había recibido eran "excusas".

Anotó que el jueves le informaron que por la premura para este proceso no podría ir con seguridad.

"Como madre con la tutela de mis hijos, es mi deber precautelar por su vida y la integridad física de ellos", señaló la vicepresidenta, que no informó si viajó con sus hijos.

En el comunicado del jueves, Abad se lamentaba de "la decisión tan apresurada" de presentarse este próximo domingo en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, lo que les había "impedido a las diferentes instituciones encontrar una figura legal y existen varias inconsistencias", dijo.

Pero Abad reiteró que cumpliría con la misión que le ha encargado el mandatario, que decidió enviarla al exterior después de que se evidenciara un distanciamiento entre ambos, que comenzó a sentirse desde la misma campaña electoral.

Distanciamiento

A Noboa y a Abad no se les vio juntos en actividades previas a la segunda vuelta, mientras que algunas de las declaraciones de la entonces candidata a vicepresidenta generaron controversia.

Tras ganar las elecciones solo coincidieron en los actos donde de forma obligatoria debían estar presentes los dos, como en la entrega de credenciales de autoridades electas y, unos días más tarde, en la ceremonia de cambio de mando presidencial.

Abad sostiene que no fue invitada al almuerzo oficial celebrado en el palacio presidencial de Carondelet después de la investidura, y que por eso acudió a comer con vendedoras a un mercado de Quito.

Por: EFE