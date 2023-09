La vicepresidenta de Colombia exige resultados a militares ante la violencia en el Cauca

Bogotá, 24 sep (EFE).- La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, exigió a las fuerzas de seguridad "respuestas y resultados concretos" ante la grave situación de violencia e inseguridad en el departamento del Cauca (suroeste), del cual es oriunda y donde se han recrudecido en las última semanas los ataques de las disidencias de las antiguas FARC.

"Necesitamos sí o sí que nuestras Fuerzas Militares y de Policía den respuestas y resultados concretos, tenemos que mejorar la situación de seguridad", manifestó la funcionaria en una visita que hizo el sábado a la localidad de Santander de Quilichao.

La vicepresidenta, que nació en el municipio de Suárez (Cauca), uno de los golpeados por la violencia reciente, les dijo a militares y policías que ella conoce la zona y una situación como la actual "no había pasado antes".

"Eso de tener simultáneamente carros explotando en los diferentes municipios del norte del Cauca no había pasado antes, la comunidad está viviendo una barbarie, un terror y en este Gobierno donde yo soy vicepresidenta no lo voy a permitir", aseguró.

En la última semana, ataques realizados por miembros del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, en Cauca y Valle del Cauca dejaron dos muertos y 10 heridos, al igual que afectaciones a viviendas de civiles.

Esos ataques fueron perpetrados horas después de que el Gobierno y el EMC anunciaran en el Cauca que el 8 de octubre próximo será instalada la mesa de diálogo y ese mismo día arrancará un inédito cese el fuego de 10 meses.

Márquez reconoció "el esfuerzo que hacen" militares y policías, pero les recordó que "tienen todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad, ese es un mandato constitucional". "Yo los exhorto y se los exijo que aquí lo implementen, de brindarle seguridad a esta comunidad", agregó.

También señaló que no puede ser posible que las fuerzas del Estado no actúen como corresponde: "Guachené tiene tres bases militares y ustedes no me pueden decir que un grupito de jóvenes van a ser superiores a las fuerzas del Estado, eso no va a pasar. No me pueden decir que un grupito de jóvenes que se han tomado el pueblo por sus manos son superiores a la fuerza pública, a la inteligencia y a la Fiscalía".

Márquez aseguró que el lunes hablará con el presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la delicada situación de orden público del Cauca y del Valle del Cauca.

Finalmente, destacó que desde el Gobierno Nacional no se quedarán de brazos cruzados: "Nosotros llegamos como Gobierno para ofrecer respuesta a la comunidad y yo exijo esa respuesta, no digo que haya que violar los DDHH, con toda la precaución, pero las FFMM y Policía tienen capacidad de neutralizar la violencia contra la población y les pido que asuman ese papel aquí, yo no voy a seguir permitiendo eso".

Por: EFE