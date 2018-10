La verdad ‘escondida’ de la salida de Cristiano del Madrid que tenía harto hasta Zidane

El diario español El Mundo reveló en un extenso artículo de prensa la verdad ‘escondida’ sobre la salida del astro portugués Cristiano Ronaldo del Real Madrid.

Según esto, Cristiano ya no sabía como ludiar con el hecho de estar siempre por detrás de Alfredo Di Stéfano, al punto de decir que ya no sabía que tenía que hacer o conseguir con el club para ser considerado el primero y no el segundo.

Lo otro era la preocupación del luso por el incidente con Hacienda Española, no podía lidiar con que se le considerara un “delincuente”, por lo que reunió a sus más cercanos para abordar el tema. En dicha reunión, realizada en su casa de Madrid, Cristiano dijo que “Pago a mis asesores un 30% más de lo que piden para no vérmelas con el fisco… no entiendo qué está pasando”.

Fue más allá el jugador, para decir a los primeros que llegaron a aquella reunión que: “No tengo estudios. Lo único que he hecho en mi vida es jugar al fútbol, pero no soy tonto y no me fío de nadie. Por eso cuando contrato a un asesor siempre le pago el 30% más de lo que pide, porque no quiero problemas”.

Y es que no podía entender los líos que ahora tenía con Hacienda si había pedido que se pagaran todos sus impuestos, cómo eso ocurríaa ahora si en Inglaterra, cuando jugaba para el Manchester United, nunca tuvo un inconveniente.

Dicho esto, Cristiano pensaba que todos sus líos debían ser resueltos por Florentino Pérez, así como en Barcelona hacían lo propio con el astro argentino Lio Messi. Pero el jugador a ese momento no entendía que sus problemas venían por sus ingresos por publicidad, y no por el salario netro que percibía por el elenco blanco. Al no tener ese apoyo de Pérez, lo tomó como traición.

Ya con la decisión de irse, tomó más aire al saberse tercero mejor pagado del mundo, por detrás de Messi y Neymar, algo que no cambiaría incluso si ganaba una tercer Liga de Campeones, lo que indispuso totalmente al astro. Finalmente, una frase de Florentino Pérez sacó más de quicio a su entorno, pues Florentino Pérez habría dicho a Jorge Mendes: “Si traes 100 millones, es tuyo”.

Adentro, en el camerino, la situación era insoportable, tanto que Zinedine Zidane llegaría a decir que “Resuelvan lo de Cristiano como sea, porque no habla de otra cosa en el vestuario, es insoportable”.

Ofertas tuvo del Mnchester United, del Milan, del Nápoles con Anchelotti y hasta del PSG, pero finalmente se decantó por la Juventus de Turín, a todo ello colaboró la ovación de los tifosi aquella tarde de Champions en la que el luso les anotaba tremendo gol de chilena. Al cerrarse su paso al club italiano, Cristiano habría esvozado que: “Ahora verá Florentino de lo que soy capaz”.