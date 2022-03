“En La Unión no es bienvenido”: Un joven le expresa a Álvaro Uribe Vélez su descontento

in

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ha estado realizando una gira por Colombia para promover a los candidatos del Centro Democrático, pero en cada lugar se ha encontrado con algunos detractores, recientemente fue en La Unión, Antioquia.

Un joven subió a su cuenta de TikTok un video en el que se lo ve caminando por La Unión, al lado de la comitiva de Álvaro Uribe Vélez, diciéndole al expresidente que “deje de buscar votos, ya la gente no cree en usted”.

“Queremos el cambio, ya no creemos en usted, no queremos más Centro Democrático” le expresa el muchacho mientras Uribe lo mira de reojo y le responde que “ojalá el país no llegue a Petro”.

Sin embargo, el joven no se detiene y repite que no lo quieren más y que Álvaro Uribe “en La Unión no es bienvenido”.

En ese momento un agente le solicita un registro, así como le pregunta si conoce el código, probablemente de Policía, lo que no queda muy claro porque ahí se corta el video.

La grabación, a un día de ser compartida, ya tiene más de 15.000 likes en TikTok y ha sido comentada en otras redes sociales como en Twitter.

