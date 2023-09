La Unión Interparlamentaria inauguró su nueva sede en Uruguay

in

Montevideo, 26 sep (EFE).- En un clima de celebración, la Unión Interparlamentaria (UIP) inauguró este martes en la capital de Uruguay su nueva sede regional para América Latina y el Caribe, que tendrá como fin facilitar el intercambio de información y de "buenas prácticas legislativas".

Así lo destacó a EFE en el marco de la inauguración de la primera sede de la organización en Latinoamérica, que funcionará dentro del Edificio Mercosur -sede del bloque de países suramericanos Mercado Común del Sur- en Montevideo el presidente de la UIP, Duarte Pacheco.

"Hace un año la UIP organizó aquí una reunión de Comité Ejecutivo y en la conferencia de prensa final la vicepresidenta (de Uruguay, Beatriz Argimón) preguntó '¿podemos tener la oficina? y '¿cuándo?'. Yo respondí frente de toda la prensa 'el próximo año' y aquí estamos un año después", apuntó el portugués.

Según Pacheco, el continente americano es "el que estaba más lejos" de la sede principal de la UIP en Ginebra (Suiza), por lo que la invitación de Uruguay, país que calificó de "estable", "seguro" y "con personas afables", fue muy bien recibida por la organización internacional que, creada en 1889, es una de las más antiguas del mundo.

Por otro lado, el presidente de la UIP resaltó que esta oficina, que, dijo, "va a colaborar con todos los parlamentos de América Latina", tendrá entre sus objetivos el de facilitar el intercambio entre los parlamentos de la región en temas clave.

"Los problemas que hay en África no son los mismos que tienen aquí y por eso es bueno (…), podemos compartir informaciones del combate al narcotráfico o combate al cambio climático o a la corrupción y después cada parlamento es libre de hacer o no, de adaptar a su propia realidad o no", expresó.

Asimismo, puntualizó que la sede recién inaugurada "tiene que compartir con los parlamentos las buenas prácticas legislativas" y dijo que, alineado con los objetivos de la UIP, otro de sus fines será trabajar en la formación de los parlamentarios.

Celebrada en simultáneo con la segunda Cumbre Mundial de Comisiones del Futuro, que dio inicio el pasado lunes en el Palacio Legislativo de Uruguay, la inauguración de la sede de la UIP contó con la presencia de diversos legisladores que integran esta Unión.

Presente en la ceremonia, la vocera del Parlamento de Malawi, Catherine Gotani Hara, manifestó su alegría por la concreción de esta sede, a la que, dijo, se sumará, en Egipto, la sede regional para África.

"Como alguien que aspira a presidir la UIP esta es una buena noticia para mis oídos y espero que otras regiones también puedan emularlo porque queremos que la UIP esté más cerca de la gente", redondeó.

Con sede en Ginebra, la UIP está compuesta actualmente por 178 Parlamentos nacionales y por más de 46.000 diputados y se aboca a la defensa de la paz y el cambio democrático positivo, entre otros fines.

Por: EFE