Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • La titular de Colombia en la penúltima fecha: sin sorpresas

    • La titular de Colombia en la penúltima fecha: sin sorpresas

    “Esto nos deja enojados un buen tiempo”: Néstor Lorenzo
    Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia en una imagen de arhivo. Foto: FCF
    Compartir:
    • La titular de Colombia en la penúltima fecha: sin sorpresas

    Resumen: Con esta formación, 4-4-2, la selección buscará una victoria que le permita clasificarse al Mundial

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .-. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha anunciado la formación titular con la que la Selección Colombia enfrentará a Bolivia en las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.

    El partido, se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 6:30 p.m.

    El técnico Néstor Lorenzo ha optado por la siguiente alineación:

    Portería: Camilo Vargas.

    Defensa: Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

    Mediocampo: Jeferson Lerma y Richard Ríos.

    Enganches: Jhon Arias y James Rodríguez.

    Delantera: Luis Díaz y Jhon Córdoba.

    Con esta formación, 4-4-2, la selección buscará una victoria que le permita clasificarse al Mundial.

    Aquí mas Noticias de Deportes

    Noticias relacionadas

    ¡Listos en el Mundial del 2026! La Selección Colombia goleó a Bolivia 3-0

    Con Dayro: El último y nos vamos… pal Mundial: titulares para buscar la victoria ante Bolivia

    ¡Tragedia! Portero muere tras atajar un penal con el pecho

    Luis Rincón gana la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle

    Compartir:
    • Anuncio




    Lo más reciente

    ¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

    ¡Los cogieron de parche! Nuevo ataque con piedras al bus de Atlético Nacional

    El DIM logró superar a Fortaleza y quedó inscrito en los cuartos de Final de la Copa BetPlay

    El DIM logró superar a Fortaleza y quedó inscrito en los cuartos de Final de la Copa BetPlay

    ¡Se estaban asustando! Atlético Nacional, con 10 jugadores, remontó un partido que perdía 2-0 en la Copa BetPlay

    ¡Se estaban asustando! Atlético Nacional, con 10 jugadores, remontó un partido que perdía 2-0 en la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡Relajadito! Atlético Nacional anunció los convocados para visitar a Quindío por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay

    ¡A Fortaleza le tienen que ganar! EL DIM se prepara para recibir a los capitalinos por la Copa BetPlay


    [grupos] [fixture items="7"]