La titular de Colombia en la penúltima fecha: sin sorpresas

Minuto30.com .-. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha anunciado la formación titular con la que la Selección Colombia enfrentará a Bolivia en las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.
El partido, se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 6:30 p.m.
El técnico Néstor Lorenzo ha optado por la siguiente alineación:
Portería: Camilo Vargas.
Defensa: Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.
Mediocampo: Jeferson Lerma y Richard Ríos.
Enganches: Jhon Arias y James Rodríguez.
Delantera: Luis Díaz y Jhon Córdoba.
Con esta formación, 4-4-2, la selección buscará una victoria que le permita clasificarse al Mundial.
Así formaremos para enfrentar a por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne pic.twitter.com/x5eSSKkLCm
— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025
