La titular de Colombia en la penúltima fecha: sin sorpresas

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha anunciado la formación titular con la que la Selección Colombia enfrentará a Bolivia en las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.

El partido, se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 6:30 p.m.

El técnico Néstor Lorenzo ha optado por la siguiente alineación:

Portería: Camilo Vargas.

Defensa: Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica.

Mediocampo: Jeferson Lerma y Richard Ríos.

Enganches: Jhon Arias y James Rodríguez.

Delantera: Luis Díaz y Jhon Córdoba.

Con esta formación, 4-4-2, la selección buscará una victoria que le permita clasificarse al Mundial.

Así formaremos para enfrentar a por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA.#LaSeleNosUne pic.twitter.com/x5eSSKkLCm — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 4, 2025

