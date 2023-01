Salió la tan esperada canción de Shakira con BZRP en la ‘Music Sessions #53’, una ‘tiradera’ contra el ex futbolista Gerard Piqué. En la canción, Shakira no deja títere con cabeza, se fue sin misericordia con su ex esposo, la ex suegra y la nueva pareja de Piqué.

Algunas de las frases más contundentes dicen que “Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, haciendo una clara referencia al futbolista.

La barranquillera luego le cantó, en referencia a sus títulos con el Barcelona, que “tanto que te dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión”.

Acto seguido lanzó la frase que la misma cantante ya había mostrado en sus redes sociales, “una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tu”.

Pero Piqué no fue el único a quien le dirigieron la ‘tiradera’. A Clara le tocó su poquito cuando, a propósito de que una loba como Shakira no estaba para él, le dijo “a ti te quede grande y por eso estas con una igualita que tu”.

Y con razón Shakira se quiere ir para Miami, si Piqué le dejó la suegra de vecina, o por lo menos eso dice otra estrofa, “me dejaste de vecina la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda”, golpe bajo que retrata un poco, como a la colombiana le tocó afrontar la separación.

Una de las frases más contundentes, para los que creían que Shakira se iba a echar a morir por la tusa fue cuando, con fuerza, le dijo en la canción que “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, y seguro que con esta canción como con las anteriores relacionadas con el rompimiento, va a factura bastante.

Pero eso de que Piqué se metió con una igualita a él no fue la única referencia de Shakira a la actual pareja del deportista, Clara Chía. En una de las estrofas canta, con entonado acento que “tiene nombre de persona buena, ‘clara’mente no es como suena… tiene nombre de persona buena, ‘clara’mente es igualita que tu”, remata la frase.

Para la referencia de la juventud de la actual pareja de Gerard Piqué también hubo dedicatoria. “Yo valgo por dos de 22, te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, hasta ahí ‘durito’ pero no tanto como cuando le canta que “cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Cassio”, haciendo referencia a la enorme diferencia entre un objeto y otro, haciendo referencia a la enorme diferencia entre ella y Clara Chía.

Finalmente Shakira se mete también con la ‘inteligencia’ de Piqué cuando le recomienda cantando que “mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.

Definitivamente si alguien tenía dudas de que la canción era tiradera para Piqué, con esto quedó ‘Clara’mente identificado que no.

