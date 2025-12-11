Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8
    La tímida canela se perdió en Moravia y la vieron por Castilla ¿nos ayudas?

    ¡Ayudemos para que Canela pueda volver a casa!

    Publicado por: SoloDuque

    Minuto30.com .- Esta linda y tímida perrita llamada Canela se encuentra perdida en el noroccidente de Medellín.

    La mascota se perdió originalmente en el sector de Moravia, pero fue vista por última vez en el barrio Tricentenario, cerca de la zona de Castilla.

    Canela es descrita como una perrita tímida, por lo que es posible que esté asustada y evite el contacto con desconocidos.

    Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero es vital para su familia; si la encontró, la ha visto o sae e su paradero comuníquese al whatsapp 312 889 1075

    ¡Ayudemos para que Canela pueda volver a casa!

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


