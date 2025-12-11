La tímida canela se perdió en Moravia y la vieron por Castilla ¿nos ayudas?

Minuto30.com .- Esta linda y tímida perrita llamada Canela se encuentra perdida en el noroccidente de Medellín.
La mascota se perdió originalmente en el sector de Moravia, pero fue vista por última vez en el barrio Tricentenario, cerca de la zona de Castilla.
Canela es descrita como una perrita tímida, por lo que es posible que esté asustada y evite el contacto con desconocidos.
Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero es vital para su familia; si la encontró, la ha visto o sae e su paradero comuníquese al whatsapp 312 889 1075
¡Ayudemos para que Canela pueda volver a casa!
