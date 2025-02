La terrible premonición que dejó Álvaro Leyva, excanciller de Petro, tras el consejo de Ministros del gobierno

El excanciller Álvaro Leyva emitió un contundente comunicado en el que expresa su preocupación por el rumbo del gobierno del presidente Gustavo Petro, tras el polémico Consejo de Ministros televisado el 4 de febrero. Leyva, quien señaló que no ha mantenido comunicación con el presidente desde hace meses, lamentó el «lento hundimiento» del proyecto de gobierno de Petro y calificó de dolorosa la situación que enfrenta el país.

En su mensaje, Leyva afirmó que el presidente ha perdido la capacidad de ofrecer un horizonte ético a la nación y criticó la descomposición que, según él, se respira en el gobierno. Hizo referencia a la «cruel telerrealidad» mostrada en la sesión de ministros, haciendo alusión a los enfrentamientos internos y las tensiones evidenciadas durante la transmisión.

Leyva también cuestionó la idoneidad de la nueva ministra de Relaciones Exteriores, asegurando que carece de las cualidades personales, conocimientos y autoridad necesarios para representar a Colombia de manera efectiva en el exterior. Además, aludió al nuevo Jefe de Gabinete, Armando Benedetti, mencionando de forma indirecta su situación personal y cómo esta afecta la imagen del gobierno.

Con un tono preocupado, el excanciller concluyó su mensaje sugiriendo que la patria debe prepararse para lo que él considera una calamidad, planteando la inquietud de si lo ocurrido en el gobierno de Petro es solo el anticipo de algo más profundo que los colombianos deberán enfrentar.

Ciudadanas y ciudadanos.

Me corresponde hoy manifestar lo que sigue. Con el señor presidente hace meses no me comunico. Imposible tener interlocución con él. He guardado riguroso silencio viendo desde la distancia el lento hundimiento de su proyecto de gobierno. Pretendí…

— Álvaro Leyva Durán (@AlvaroLeyva) February 5, 2025