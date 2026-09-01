Resumen: El alcalde de Medellín confirmó que la audiencia de imputación de cargos contra el hermano del exmandatario local quedó programada para el 10 de septiembre. Advirtió que pedirá investigaciones por los constantes aplazamientos del caso.

¿La tercera será la vencida? Fico confirma la nueva fecha para la imputación de Miguel Quintero

Minuto30.com .- El pulso judicial y político por los presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la pasada administración de Medellín suma un nuevo y tenso capítulo. El actual alcalde de la ciudad, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, anunció este martes que la justicia ya fijó una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, y uno de sus presuntos socios.

Tras varios tropiezos en los estrados judiciales, la diligencia quedó programada de manera oficial para el próximo jueves 10 de septiembre a las 2:30 de la tarde.

Petición de cárcel y postura de víctimas

A través de su cuenta oficial en la red social X, Gutiérrez dejó clara la postura inquebrantable que asumirá su administración, la cual está acreditada como víctima en este proceso penal en representación de los intereses de la ciudad.

El mandatario local anticipó que, en articulación con el ente investigador, solicitarán la medida de aseguramiento intramural para los procesados. «La Fiscalía y nosotros como víctimas solicitaremos que sean enviados a la cárcel», afirmó Gutiérrez.

Cuestionamientos por las trabas judiciales

Más allá del anuncio de la fecha, el alcalde Gutiérrez aprovechó su pronunciamiento para despacharse contra lo que considera un evidente entorpecimiento del proceso judicial. Según detalló, la diligencia contra Miguel Quintero ya acumula tres aplazamientos, una situación que encendió las alarmas en la actual administración.

Ante estas presuntas maniobras dilatorias, el mandatario confirmó que ya escaló la situación ante las autoridades competentes. «Han dilatado tanto este proceso, que hemos acudido ante la justicia para que investiguen qué está pasando en este proceso, esto ya no es normal», aseveró.

El alcalde cerró su intervención con una dura y directa advertencia que calienta aún más el ambiente político en la capital antioqueña, refiriéndose a la pasada administración liderada por Daniel Quintero, a quien catalogó como «el jefe de la banda»:

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Para robarse a Medellín no necesitaron aplazamientos. ¡Les llegó la hora!».