Majadahonda (Madrid), 3 feb (EFE).- "Morata está bien, se entrenó bien los últimos días, está con muchas ganas y es un jugador importantísimo para nosotros, igual que Memphis", valoró este sábado Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, entre la elección por uno o por otro para el derbi contra el Real Madrid, entre la temporada del madrileño y el momento del neerlandés, que supera ligeramente en efectividad al goleador internacional español.

Del 57,14 por ciento de Memphis, autor de siete goles en 592 minutos, cinco de ellos en los últimos cinco partidos, al 54,17 de Morata, que ha marcado 19 tantos en los 2.076 minutos disputados en esta campaña, como el más titular de todos al lado de Antoine Griezmann, el más indiscutible en la alineación inicial que presentará Simeone este domingo.

Ya la tiene determinada el técnico. No desveló los nombres. Ni los enseñó en el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. "Estamos viendo si empezará Morata o Memphis, más allá de que lo tengo ya decidido", explicó en la rueda de prensa de la víspera del choque contra el Real Madrid.

"Para mañana no tengo ninguna duda de quienes van a empezar. No se lo diré ahora. A veces estoy con alguna duda previa en los partidos, pero esta vez no", había dicho instantes antes cuando fue preguntado por el once titular que se propone para vencer en territorio madridista. No lo hace desde el 27 de febrero de 2016.

Morata, al borde de su curso más goleador

Morata o Memphis. Uno jugará de inicio, el otro surgirá desde el banquillo. Desde hace tiempo, la competencia no estaba tan apretada entre ambos, por las lesiones del atacante neerlandés y por el imponente curso del delantero español, al borde ya de la mejor temporada goleadora de su carrera, las 20 veces que batió la portería contraria con el Juventus en 2020-21 en 44 choques. Ahora suma 19, en catorce encuentros menos jugados.

Es el máximo goleador de la temporada del Atlético, seguido por Griezmann, con 18 tantos.

Ya por el tercer puesto asoma Memphis, que ha jugado mucho menos, pero que ya ha logrado siete. Tres de ellos en los últimos tres choques, decisivo en la clasificación para las semifinales de la Copa del Rey ante el Sevilla y en el apurado triunfo del pasado miércoles ante el Rayo Vallecano. También marcó el 2-0 contra el Valencia.

"Está en su progresión que esperábamos. Es un jugador muy importante para nosotros. Tiene un montón de cosas muy buenas. Necesita minutos y ojalá que podamos generar en los minutos que le demos su progresión para que siga en el momento en que está, que está creciendo", valoró Simeone del neerlandés, antes del triunfo contra el Rayo.

Morata no se queda atrás. Baja en el último partido ante el Rayo, por un rodillazo sufrido frente al Valencia el domingo anterior, cuando fue suplente, ha logrado dos goles también clave en el recorrido más reciente. Suyo fue el 0-1 en Granada con el que el Atlético derribó su racha de cuatro derrotas seguidas como visitante en LaLiga y uno de los cuatro goles con los que el conjunto rojiblanco doblegó al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey.

Memphis gana la estadística

Las estadísticas favorecen a Memphis, con más regates y más con éxito cada 90 minutos (5,47 y 2,28, respectivamente, frente a 2,38 y 1,38), aunque Morata tiene mejor promedio de acierto; con más progresiones con balón (2,1 a 1,43), con más tiros en total (3,95 a 2,90) y a portería (1,67 a 1,51), pero, a la vez, con una cuota inalcanzable de goles esperados y logrados del madrileño (+6,16) respecto a los conseguidos por él: +2,2.

Memphis también gana más duelos defensivos, pero recupera menos balones que Morata, que también presiona más e intercepta cinco veces más posesiones del contrario que el goleador neerlandés.

En la distribución, Memphis también centra más, conecta más pases clave, promedia más pases progresivos o profundos, pero también registra casi cuatro pérdidas más cada 90 minutos (con 14,30) que Morata, con 10,49, en sus actuaciones de este curso con el Atlético, en el que se relanza visiblemente la competencia por la titularidad.

Desde el regreso a la acción del atacante neerlandés tras su última lesión y dos meses de baja, el pasado 25 de noviembre ante el Mallorca, Simeone ha elegido a Morata como titular en doce de los 15 choques: contra el club balear, el Feyenoord, el Barcelona, el Almería, el Lazio, el Athletic, los dos desafíos de Liga y Copa del Rey contra el Sevilla, el Girona, en la Supercopa y la Copa ante el Real Madrid y en Granada.

Memphis, por contra, jugó de inicio en tres de ellos; en los primeros 40 minutos del 3-3 contra el Getafe, hasta que la expulsión de Stefan Savic forzó su sustitución; en el partido de la Copa del Rey en Lugo, en el que aportó dos goles (1-3); y el pasado domingo frente al Valencia, cuando firmó el segundo tanto de su equipo.

Antes, en los quince partidos que compartieron convocatoria en el Atlético, Morata fue el elegido por Simeone para el once en seis de ellos, Memphis en cinco y en cuatro no formaron en la alineación inicial ninguno de los dos.

Iñaki Dufour

Por: EFE