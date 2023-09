La surcoreana «Concrete Utopia» inicia en el Festival de Toronto su camino hacia los Óscar

Toronto (Canadá), 10 sep (EFE).- El estreno este domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) de "Concrete Utopia", una crítica social centrada en un terremoto que reduce Seúl a ruinas, marca el inicio del camino hacia los Óscar del filme dirigido por el surcoreano Um Tae-hwa.

La cinta está protagonizada por tres de los actores más populares de Corea del Sur: Lee Byung-hun ("Inside Men" y "Squid Game"), Park Bo-young ("Scandal Makers" y "On Your Wedding Day") y Park Seo-jun ("The Chronicles of Evil" y "Parasite").

Um Tae-hwa, que anteriormente dirigió "The Battle of Internet Trolls" (2013) y "Vanishing Time: A Boy Who Returned" (2016), sitúa la acción en un bloque de apartamentos que es el único edificio que milagrosamente ha quedado en pie después de un terremoto que devasta Seúl.

El edificio se convierte en un imán que atrae a los supervivientes de la tragedia hasta que el conflicto estalla cuando los residentes deciden expulsar a todos los recién llegados.

Su programación en el programa de Galas del Festival de Toronto no es una casualidad, ya que la muestra canadiense es considerada una de las mejores plataformas de lanzamiento de aquellas películas que quieren optar a un Óscar.

Y este año, el Consejo del Cine de Corea del Sur votó de forma unánime que "Concrete Utopoia" sería el filme surcoreano que aspira a competir en la próxima edición de los Óscar en la categoría de Mejor Película Extranjera.

La película de Tae-hwa no es el único largometraje surcoreano presente en la 48 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto, que se inició el pasado 7 de septiembre y se clausura el día 17.

TIFF ha programado la proyección de otros cuatro filmes surcoreanos, ha incluido un coloquio con Lee Byung-hun y Park Seo-jun y celebrará un foro con cuatro directores y un productor surcoreanos sobre el cine de la diáspora del país asiático.

Desde hace años, el Festival de Toronto presta atención a al impulso creativo que llega de Corea del Sur, en parte porque la muestra canadiense se precia de adelantarse a las tendencias que dominarán el mundo del cine y en parte por la numerosa comunidad surcoreana que viven en la principal ciudad canadiense.

El ascenso internacional de las producciones surcoreanas ha discurrido de forma paralela a la pujanza de la economía de un país que hace poco más de 60 años era uno de los más pobres del mundo y hoy es una potencial mundial.

La consagración del cine surcoreano llegó cuando "Parasite" ("Parásitos"), de Bong Joon-ho, ganó primero la Palma de Oro del Festival de Cannes de 2019 y poco después se hizo con cuatro Óscar en la ceremonia de la Academia de Cine de Hollywood de 2020, haciendo historia al convertirse en la primera película no rodada en inglés que ha ganado el premio a la Mejor Película.

Dos años después, el éxito de la serie de Netflix "Squid Game" ("El juego de calamar") certificó el valor internacional de las producciones multimedia surcoreanas.

Ahora, Corea del Sur quiere mantener el impulso con "Concrete Utopia" y este domingo protagoniza una jornada en Toronto que también está marcada por la entrega de uno de los premios Tributo al director español Pedro Almodóvar en reconocimiento a su trayectoria.

Además de Almodóvar, que el sábado presentó en el festival su última película, el corto en inglés "Strange Way of Life" ("Extraña forma de vida"), encabezado por Pedro Pascal y Ethan Hawke, TIFF también galardonará al director Spike Lee y a la actriz Patricia Arquette, entre otros.

En la agenda de este domingo destaca igualmente el estreno de la española "O Corno", el segundo film de la directora Jaione Camborda, y de la canadiense "Solo", de la quebequesa Sophie Dupuis.

La película de Camborda está ambientada en la Galicia de la década de 1970, fue rodada en gallego y portugués en localizaciones de las comarcas de Arousa y Baixo Miño (Pontevedra) y Alto Minho (Portugal) y cuenta en el reparto con Janet Novás, Carla Rivas, Siobhan Fernandes, Nuria Lestegás, Julia Gómez y Diego Anido.

