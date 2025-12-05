Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
Pico y Placa Medellín Viernes: 3 - 4 3 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    la ‘sucursal de la Navidad’ ya está lista: Cali enciende más de 2 kilómetros de luces el 7 de diciembre

    Son más de 4 mil figuras iluminadas

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Alcaldía de Cali
    la ‘sucursal de la Navidad’ ya está lista: Cali enciende más de 2 kilómetros de luces el 7 de diciembre

    Resumen: El alumbrado ofrecerá espectáculos de luces, tecnología, música y presentaciones culturales cada hora

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Cali tiene todo listo para encender el domingo 7 de diciembre un ‘Alumbrado Navideño’ de 2,2 kilómetros, inspirado en la biodiversidad del Valle del Cauca y preparado para recibir a propios y visitantes.

    Esa noche la ciudad se transformará en la ‘sucursal de la Navidad’, como parte de la agenda decembrina liderada por el alcalde Alejandro Eder y la gestora social Taliana Vargas.

    Foto: Alcaldía de Cali

    El montaje narrará el tránsito de José y María por los paisajes de Cali y la región, con figuras que representan fauna, flora y tradiciones vallecaucanas. El corredor irá desde el Bulevar del Río, pasando por la Plaza de Cayzedo, hasta llegar a la calle quinta.

    Un show cada hora, entre 6:00 y 11:00 p.m.

    El alumbrado ofrecerá espectáculos de luces, tecnología, música y presentaciones culturales cada hora. Será un espacio pensado para la reconciliación y el encuentro ciudadano, acompañado además por los vendedores informales, que integran el circuito y se comprometieron al cuidado del espacio público.

    Foto: Alcaldía de Cali

    A la magia central se sumará la iluminación ornamental de hitos como la catedral de San Pedro, Cristo Rey, las Tres Cruces y los corregimientos de Montebello, La Buitrera y Felidia.

    Sigue al canal de WhatsApp de Cali Ciudad

    El director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Diego Hau, explicó la dimensión y la apuesta sostenible del alumbrado. “Tendremos muchas novedades, son más de 4000 figuras iluminadas que han sido construidas con material reciclable y biodegradable, con telas especiales que se van a poder observar de noche, pero también de día. Hay figuras animatrónicas, flores y mariposas que se mueven mientras hacemos el trayecto”, detalló.

    Foto: Alcaldía de Cali

    El funcionario añadió que este año Cali suma nuevos puntos iluminados. “Tendremos ‘Alumbrado Navideño’ en el Bulevar de Oriente, también con show de tecnología y de luces. Y, finalmente, estaremos en el Obrero, donde el alcalde entregará la gran obra de la ‘Ruta de la Salsa’, la renovación del barrio que recupera nuestro patrimonio cultural”, complementó.

    La inauguración oficial del ‘Alumbrado Navideño’ será el domingo 7 de diciembre, en el tradicional día de las velitas, a partir de las 6:30 p.m. en la plazoleta principal del Centro Administrativo Municipal (CAM).

    Foto: Alcaldía de Cali

    Foto: Alcaldía de Cali

    Foto: Alcaldía de Cali

    Foto: Alcaldía de Cali

    Aquí más Noticias de Cali

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.