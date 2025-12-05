la ‘sucursal de la Navidad’ ya está lista: Cali enciende más de 2 kilómetros de luces el 7 de diciembre

Cali tiene todo listo para encender el domingo 7 de diciembre un ‘Alumbrado Navideño’ de 2,2 kilómetros, inspirado en la biodiversidad del Valle del Cauca y preparado para recibir a propios y visitantes.

Esa noche la ciudad se transformará en la ‘sucursal de la Navidad’, como parte de la agenda decembrina liderada por el alcalde Alejandro Eder y la gestora social Taliana Vargas.

El montaje narrará el tránsito de José y María por los paisajes de Cali y la región, con figuras que representan fauna, flora y tradiciones vallecaucanas. El corredor irá desde el Bulevar del Río, pasando por la Plaza de Cayzedo, hasta llegar a la calle quinta.

Un show cada hora, entre 6:00 y 11:00 p.m.

El alumbrado ofrecerá espectáculos de luces, tecnología, música y presentaciones culturales cada hora. Será un espacio pensado para la reconciliación y el encuentro ciudadano, acompañado además por los vendedores informales, que integran el circuito y se comprometieron al cuidado del espacio público.

A la magia central se sumará la iluminación ornamental de hitos como la catedral de San Pedro, Cristo Rey, las Tres Cruces y los corregimientos de Montebello, La Buitrera y Felidia.

El director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Diego Hau, explicó la dimensión y la apuesta sostenible del alumbrado. “Tendremos muchas novedades, son más de 4000 figuras iluminadas que han sido construidas con material reciclable y biodegradable, con telas especiales que se van a poder observar de noche, pero también de día. Hay figuras animatrónicas, flores y mariposas que se mueven mientras hacemos el trayecto”, detalló.

El funcionario añadió que este año Cali suma nuevos puntos iluminados. “Tendremos ‘Alumbrado Navideño’ en el Bulevar de Oriente, también con show de tecnología y de luces. Y, finalmente, estaremos en el Obrero, donde el alcalde entregará la gran obra de la ‘Ruta de la Salsa’, la renovación del barrio que recupera nuestro patrimonio cultural”, complementó.

La inauguración oficial del ‘Alumbrado Navideño’ será el domingo 7 de diciembre, en el tradicional día de las velitas, a partir de las 6:30 p.m. en la plazoleta principal del Centro Administrativo Municipal (CAM).

