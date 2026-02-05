La Selección Colombia Femenina Sub-20 debuta ante Chile este viernes tras finalizar su preparación táctica bajo las órdenes de Carlos Paniagua. Foto: FCF

¡Con la mira en el estreno! La Sub-20 femenina ultima detalles para enfrentar a Chile

La Selección Colombia Femenina Sub-20 se encuentra totalmente preparada para iniciar su camino en el certamen continental tras cumplir este jueves 5 de febrero con su última práctica en Asunción, Paraguay.

El equipo dirigido por Carlos Paniagua realizó una sesión estratégica en la que se priorizó el ajuste del plan de juego para el debut frente a Chile.

Durante el entrenamiento, las jugadoras participaron en dinámicas de cohesión grupal y un ejercicio táctico de 11 contra 11 que permitió analizar el esquema del rival y perfeccionar las jugadas a balón parado.

Al finalizar la jornada, el técnico Paniagua y la volante Juana Ortegón compartieron sus impresiones con los medios oficiales de la FCF, destacando la calidad técnica del oponente.

El estratega antioqueño señaló que, a pesar de que a la selección chilena no le fue bien en su primer encuentro, es un equipo con excelentes argumentos y un juego interior muy sólido.

¡Con la mira en el estreno! La Sub-20 femenina ultima detalles para enfrentar a Chile

Estas declaraciones refuerzan el enfoque de máxima concentración que mantiene el grupo para evitar sorpresas en el arranque de su participación.

El esperado estreno de la “Tricolor” contra “La Roja” tendrá lugar este viernes 6 de febrero a las 4:00 p.m. en el Estadio Emiliano Ghezzi de Asunción.

Con el cierre de esta etapa preparatoria, las jugadoras colombianas buscan plasmar en el campo el trabajo táctico desarrollado y sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

El ambiente en la delegación es de optimismo y compromiso total para representar con éxito al país en esta nueva cita sudamericana.

