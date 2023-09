La SIP pide al Gobierno de Panamá que retire un proyecto de ley sobre transparencia

in

Miami, 13 sep (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) instó este miércoles al Gobierno de Panamá a que retire el nuevo proyecto de una ley de transparencia, por considerar que "obstaculizará que periodistas y ciudadanos accedan a información pública y porque blindará casos de corrupción en la administración pública".

El presidente panameño, Laurentino Cortizo, a través del Ministerio de la Presidencia, presentó una iniciativa preparada por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) para derogar la ley de transparencia en vigencia desde enero de 2002, una de las primeras en América Latina.

El presidente la SIP, Michael Greenspon, expresó que es un "absurdo sustituir una ley de transparencia que ha funcionado en el país y que permitió luchar contra la corrupción de una forma ejemplar en toda la región".

Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó que la SIP se suma al reclamo de varias organizaciones civiles y periodísticas que criticaron que "no existió un proceso de consulta" para discutir una iniciativa que elimina los atributos que tiene la anterior.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, mostró su preocupación por "la evidencia de que en la región crece la resistencia de los gobiernos a garantizar el derecho de acceso a la información pública".

Greenspon y Jornet recordaron que el presidente Cortizo firmó las declaraciones de Chapultepec y Salta en 2020, y que su compromiso implica mantener un Gobierno de puertas abiertas y transparente.

El punto 2 de la Declaración de Chapultepec establece que "toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente" y "nadie puede restringir o negar estos derechos".

Y el punto 3 destaca que "las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público".

Por otra parte, la SIP elogió al presidente Cortizo por haber recibido a una delegación de representantes del Consejo Nacional de Periodismo (CNP) y del Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión e Información.

Ambas organizaciones defendieron los atributos de la ley en vigencia que permite a cualquier ciudadano solicitar información pública de forma directa.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida (EE.UU.).

