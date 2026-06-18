Resumen: La Corte Suprema de Justicia emitió una orden de conducción contra la senadora. Esta es una figura jurídica utilizada para garantizar la comparecencia de una persona

La senadora Martha Peralta fue «conducida» y no «capturada» por orden de la Corte

Minuto30.com .- Tras la ola de rumores en redes sociales que aseguraban que la Corte Suprema de Justicia había emitido una orden de captura y allanamiento contra la senadora guajira del Pacto Histórico, Martha Peralta, la congresista desmintió tajantemente la información y aclaró la verdadera naturaleza del requerimiento judicial.

El desmentido y la respuesta a las especulaciones

Frente a la desinformación que circuló rápidamente, la senadora tomó la palabra en sus plataformas digitales para frenar los rumores:

Peralta catalogó públicamente de «mentirosa» a la periodista Diana Saray, a quien señaló por las versiones difundidas sobre su supuesta detención.

La congresista aseguró categóricamente que es completamente falsa cualquier información relacionada con una imputación de cargos, una orden de captura o un allanamiento a su residencia.

¿Qué fue lo que realmente ocurrió?

La medida emitida por el alto tribunal dista de ser una privación de la libertad. Los hechos concretos del procedimiento son los siguientes:

Orden de conducción: La Corte Suprema de Justicia emitió una orden de conducción contra la senadora. Esta es una figura jurídica utilizada para garantizar la comparecencia de una persona, en este caso, para que rinda indagatoria dentro del proceso que se adelanta por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Comparecencia: Dando cumplimiento al requerimiento, Martha Peralta llegó a las instalaciones de la Corte Suprema para rendir su respectiva indagatoria.

Disposición: A su llegada, la legisladora reiteró su compromiso de colaborar plenamente con la justicia y aportar lo necesario en el proceso investigativo que adelanta el tribunal.