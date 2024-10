La Selección Colombia sub 17 femenina fue goleada por Brasil

Con un equipo alterno, para darle descanso a la mayoría de las titulares, la Selección Colombia sub 17 fue goleada por la Selección de Brasil.

Las adolescentes compiten en el Conmebol Sudamericano que otorga cupo al Mundial Femenino de la categoría que se disputará en República Dominicana.

El CONMEBOL Sudamericano Femenino Sub 17 cerró la fase de grupos y conoce el calendario de la fase final.

Este viernes 22 de marzo, tras disputarse el encuentro entre Brasil y Colombia se definieron las posiciones del grupo B.

Pese a que Colombia fue goleada, así quedó ubicada en la siguiente fase

El combinado nacional finalizó segundo y así se concretó el calendario de la fase final del campeonato.

Ahora, las cuatro selecciones clasificadas, Colombia, Brasil, Paraguay y Ecuador, se enfrentarán en un cuadrangular de “todos contra todos” entre el 25 y el 31 de marzo.

Como se ha indicado, los tres primeros puestos de esta ronda definitiva obtendrán la clasificación a la 8a edición de la Copa Mundial Femenina Sub 17 de 2024 que se llevará a cabo en República Dominicana.

A continuación el calendario de la siguiente etapa:

Lun. 25/Marzo – Brasil Vs Ecuador

Lun. 25/Marzo – Paraguay Vs Colombia

Jue. 28/Marzo – Brasil Vs Colombia

Jue. 28/Marzo – Paraguay Vs Ecuador

Dom.31/Marzo – Colombia Vs Ecuador

Dom.31/Marzo – Paraguay Vs Brasil

