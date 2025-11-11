La Selección Colombia Femenina Sub-20 sigue intensificando su proceso de preparación de cara al próximo CONMEBOL Sudamericano de la categoría.

El cuerpo técnico nacional, liderado por el Director Técnico Carlos Paniagua, ha dado un paso firme en este camino al anunciar la lista de jugadoras convocadas para el segundo microciclo de trabajo.

Esta fase de concentración es crucial para afinar detalles tácticos y consolidar el grupo de cara a la competencia internacional que se avecina.

El estratega Carlos Paniagua ha llamado a un grupo de 23 talentosas jugadoras para este importante microciclo.

La convocatoria busca dar continuidad al trabajo iniciado, integrando a jóvenes promesas de diversos clubes del fútbol profesional colombiano.

Esta etapa de concentración no solo se centra en el rendimiento físico, sino también en la cohesión grupal y la asimilación del modelo de juego que el cuerpo técnico implementará en el Sudamericano.

Las jugadoras convocadas se reunirán en la capital del país para llevar a cabo sus entrenamientos. La sede elegida para la concentración es el búnker del fútbol colombiano: la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá.

Los trabajos se desarrollarán a lo largo de once días, desde el 12 hasta el 22 de noviembre, tiempo que será aprovechado al máximo para evaluar el estado físico y técnico de las futbolistas, así como para realizar sesiones de entrenamiento intensivas.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 se fortalece en Bogotá

La lista de 23 convocadas refleja un balance entre talentos del rentado nacional y dos jugadoras que aportan experiencia internacional. Clubes como Independiente Santa Fe, Deportivo Cali y Millonarios FC tienen una fuerte representación en el microciclo.

Destacan en el listado nombres como Luisa Fernanda Agudelo (Deportivo Cali), Jimena Ospina (Atlético Nacional) y Laura Natalia Tovar (Independiente Santa Fe).

La nómina se complementa con la presencia de dos jugadoras que militan en el fútbol de Estados Unidos: Isabel Weiner de Columbia University y Maithe Lopez Miranda de Angel City.

Este microciclo es fundamental en el camino de la Sub-20 hacia el Sudamericano, sirviendo como una plataforma esencial para la observación y el desarrollo.

La concentración en Bogotá es una muestra del compromiso de la Federación por brindarle al equipo las mejores condiciones de trabajo.

El objetivo final es llegar al torneo continental con un equipo sólido y bien preparado para representar a Colombia y luchar por uno de los cupos al Mundial Femenino Sub-20.

