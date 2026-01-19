La Selección Colombia Sub-20 femenina intensifica su preparación táctica y física en Bogotá bajo el mando de Carlos Paniagua para el Sudamericano. Foto: FCF

La Selección Colombia Femenina Sub-20 inició formalmente su ciclo de preparación para el próximo CONMEBOL Sudamericano en la Sede Deportiva de la FCF en Bogotá.

Tras su llegada el pasado viernes 16 de enero, el plantel se sometió a las evaluaciones médicas de rigor para asegurar el estado óptimo de todas las convocadas.

Bajo la dirección técnica del profesor Carlos Paniagua, el equipo ha implementado un esquema de entrenamiento a doble jornada enfocado en la profundización de conceptos tácticos y el fortalecimiento de la identidad de juego del grupo.

Durante las sesiones de entrenamiento, el cuerpo técnico ha puesto especial énfasis en la ejecución de fases ofensivas mediante ruedas de pases con objetivos específicos y movimientos estratégicos desde la salida del balón.

En el plano defensivo, el trabajo ha sido integral, abarcando desde la presión coordinada en bloque alto hasta la organización para la defensa del área en bloque bajo.

La Selección Colombia femenina Sub-20 intensifica su preparación en Bogotá

Estas prácticas en espacios reducidos buscan que las jugadoras automaticen principios tácticos clave antes del inicio del certamen continental.

Complementando la labor táctica, las futbolistas han trabajado intensamente en su condición física con ejercicios de resistencia, agilidad y sesiones de fútbol formal para afinar la toma de decisiones en situaciones reales de juego.

Al respecto, las jugadoras Sophia Posada y Juana Ortegón compartieron sus impresiones con FCF Media, destacando la exigencia y el compromiso del grupo en esta fase de alistamiento.

Con el plantel completo a disposición, Colombia busca llegar en su mejor nivel para ser protagonista en el torneo sudamericano.

