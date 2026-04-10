¡La Sele juega hoy! Colombia (f) podría ser líder de la Liga de Naciones ante Venezuela

Resumen: Hay mucha expectativa por lo que puedan hacer en la construcción de juego ofensivo Leicy Santos, Gabriela Rodríguez y Daniela Montoya y que estén iluminadas delanteras como Wendy Bonilla, Manuela Pavi, Gisela Robledo y Linda Caicedo, acostumbradas a jornadas exitosas en el escenario ‘sanfernandino’.

Un optimismo moderado reina entre las jugadoras de la selección Colombia mayores de fútbol femenino, con miras al encuentro del viernes 10 de abril, frente a su similar de Venezuela a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Pascual Guerrero. Una victoria podría dejar de líder al conjunto ‘tricolor’ y encarrilado en la clasificación directa a la ‘Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027’.

Por estos días, los entrenamientos se han enfocado en buscar una victoria en la quinta fecha del certamen ante las ‘patriotas’, potenciando las fortalezas y corrigiendo las debilidades.

Ángelo Marsiglia, técnico nacional, quiere encontrar el equilibrio necesario para derrotar a un rival que cuenta con futbolistas experimentadas y de buena técnica, factores que lo tienen en la primera casilla del clasificatorio continental con 8 puntos.

La diferencia es de apenas un punto, lo cual ilusiona a Colombia con lograr el triunfo y sumar 10 unidades para llegar al liderato. Asimismo, un empate en Valparaíso entre Chile y Argentina, segundo y tercero en este momento, los dejaría con 8, al igual que a Venezuela.

Hay mucha expectativa por lo que puedan hacer en la construcción de juego ofensivo Leicy Santos, Gabriela Rodríguez y Daniela Montoya y que estén iluminadas delanteras como Wendy Bonilla, Manuela Pavi, Gisela Robledo y Linda Caicedo, acostumbradas a jornadas exitosas en el escenario ‘sanfernandino’.

“Siempre es un motivo de alegría y felicidad estar en la selección, tener un nuevo llamado, la oportunidad de representar a nuestro país, estar nuevamente todas reunidas y saber lo que se nos viene, ese gran reto de poder clasificar al Mundial. Van a ser tres partidos demasiado importantes. La mentalidad de nosotras está en venir aquí y poder llevarnos esos seis puntos en casa, hacer respetar la localía y poder ir a Argentina y traernos también una victoria”, manifestó Jorelyn Carabalí, defensa central vallecaucana.

Destacó que Cali es la casa de la selección Colombia y que en el Pascual Guerrero el público les brinda mucha alegría y confianza. “Creo que incluso a las que no son del Valle del Cauca les da alegría estar acá. Eso impulsa a querer hacer las cosas bien, porque uno se motiva teniendo mucha gente. Creo que la mejor manera de retribuir eso es haciendo las cosas bien y ganando los tres puntos”, complementó Carabalí.

Otra caleña feliz de volver al Pascual

La misma sensación tiene Luisa Agudelo, guardameta de la selección. “Feliz de poder estar aquí en mi casa, de verdad que es increíble. Venimos de la She Believes Cup, que nos dejó muchas enseñanzas y aprendizajes, que de cierta forma nos ayudó a mejorar en lo personal y en lo colectivo y que sabemos que se viene lo más importante”, comentó.

Sobre el clasificatorio a ‘Brasil 2026’, dijo que Colombia está firme y motivada con el apoyo que siempre encuentran en Cali. “Venezuela es un rival duro, como todos los que se vienen; está muy fuerte y son primeras en la clasificación. Pero ahí estamos, trabajando y haciendo las cosas bien, tenemos un equipo muy unido para hacer todo como sabemos, para salir a la cancha y sacar esos tres puntos”, sostuvo.

Los partidos que se vienen

| 10 de abril – Fecha 5

Perú vs. Uruguay – 6:00 p.m. (Cusco).

Paraguay vs. Ecuador – 8:00 p.m. (Asunción).

Colombia vs. Venezuela – 8:00 p.m. (Cali).

Chile vs. Argentina – 8:00 p.m. (Valparaíso).

Descansa: Bolivia.

| 14 de abril – Fecha 6

Bolivia vs. Uruguay – 5:00 p.m. (El Alto).

Perú vs. Paraguay – 6:00 p.m. (Cusco).

Venezuela vs. Argentina – 7:00 p.m. (Barquisimeto).

Colombia vs. Chile – 8:00 p.m. (Cali).

Descansa: Ecuador.

| 18 de abril – Fecha 7

Ecuador vs. Perú – 4:00 p.m. (Quito).

Uruguay vs. Chile – 6:00 p.m. (Montevideo).

Venezuela vs. Bolivia – 7:00 p.m. (Barquisimeto).

Argentina vs. Colombia – 8:00 p.m. (Lanús).

Descansa: Paraguay.

La boletería

El precio de los tiquetes por fecha ante Venezuela y Chile va de 40.000 a 90.000 pesos. El combo para los dos encuentros oscila entre $56.000 y $126.000. Se pueden adquirir en las taquillas de Tuboleta y a través de Tuboleta.com.