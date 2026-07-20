Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    La seguridad, el orden y las regiones serán protagonistas de «La Patria Milagro»: Abelardo de La Espriella

    El presidente electo Abelardo de La Espriella estuvo presente en el desfile del 20 de julio en Medellín y habló de regiones, seguridad y orden

    Publicado por: SoloDuque

    La seguridad, el orden y las regiones serán protagonistas de «La Patria Milagro»: Abelardo de La Espriella

    Resumen: El mandatario electo reafirmó que Antioquia será una pieza clave en su plan de gobierno, calificando al departamento como "el alma de la colombianidad", "la fuerza" y "el motor que genera la combustión para sacar adelante este país"

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Durante la conmemoración del Día de la Independencia en la capital antioqueña, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, encendió el fervor patrio con un contundente discurso. Acompañado en la tarima principal por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el mandatario electo delineó los pilares de lo que ha denominado «La Patria Milagro», enfocados en la seguridad, el orden y el protagonismo de la región paisa.

    Un mensaje frontal contra el crimen y respaldo a la Fuerza Pública

    El punto más álgido de su intervención estuvo marcado por un mensaje directo a los grupos criminales y un espaldarazo sin precedentes a las instituciones de seguridad. De la Espriella anunció un cambio histórico en el protocolo presidencial: tomará posesión de su cargo en una guarnición militar.

    abelardo med3

    «Ese es un mensaje no solamente para nuestra Fuerza Pública de respaldo y apoyo. Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados, que no volverán a temer por hacer cumplir la ley», afirmó el presidente electo.

    En tono tajante, advirtió a los delincuentes sobre el accionar de su próximo gobierno: «Vamos por ellos, los vamos a someter, y aquellos que no se quieran someter al imperio de la ley tendrán que caer bajo el fuego de las armas del Estado».

    Antioquia y Medellín: El «motor» de la nueva Colombia

    Abelardo de la Espriella aprovechó el escenario del 20 de julio para exaltar la labor de los mandatarios locales. Mostró su total alineación política y administrativa con el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez, a quienes puso como ejemplo nacional.

    abelardo med7

    «Ojalá en todos los departamentos de Colombia tuviésemos un gobernador como el de Antioquia y en todos los municipios un alcalde como Fico Gutiérrez», destacó.

    El mandatario electo reafirmó que Antioquia será una pieza clave en su plan de gobierno, calificando al departamento como «el alma de la colombianidad», «la fuerza» y «el motor que genera la combustión para sacar adelante este país». Además, se comprometió a trabajar de manera mancomunada con ambas administraciones para retribuirle a la región el lugar de grandeza que, según él, le corresponde desde el Gobierno Nacional.

    El inicio de «La Patria Milagro»

    De la Espriella, bajo la premisa de que «el patriotismo, el trabajo y el deber serán recompensados», prometió que su administración no procrastinará en aliviar los dolores de los colombianos y en construir una nación donde la ciudadanía de bien no vuelva a estar «arrodillada».

    El discurso concluyó en medio de ovaciones, consolidando el desfile del 20 de julio en Medellín no solo como una celebración patria, sino como el primer gran acto de fuerza política del presidente electo junto a sus principales aliados regionales.

    GALERIA DE FOTOS

    abelardo med1

    abelardo med2

    abelardo med4

    abelardo med5

    abelardo med6

    abelardo med8

    abelardo med9

    abelardo med10

    abelardo med11

    abelardo med12

    abelardo med13

    abelardo med14

    abelardo med15

    abelardo med16

    abelardo med17

    abelardo med18

    abelardo med19

    abelardo med20

    abelardo med21

    abelardo med22

    abelardo med23

    abelardo med24

    abelardo med25

    abelardo med26

    abelardo med27

    abelardo med28

    abelardo med30

    abelardo medd1

    abelardo medd2

    abelardo medd3

    abelardo medd4

    abelardo medd5

    abelardo medd6

    abelardo medd7

    abelardo medd8

    abelardo medd9

    abelardo medd10

    abelardo medd11

    abelardo medd12

    abelardo medd13

    abelardo medd14

    abelardo medd15

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.