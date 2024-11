Ya no se puede ocultar que La Segura y Karen Sevillano «tendrían programa de chismes» en el Canal RCN y son favoritas.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Desde hace unos días una bola nieve se lanzó en Bogotá y es corroborada por «radio pasillo» del propio canal que emite «La Casa de los Famosos Colombia«. Frank Solano periodista y presentador en la Red, quien tiene un espacio radial en Olímpica Estéreo Bogotá, la soltó y en otros medios la han difundido. «La Segura y Karen Sevillano, tendrían sobre la mesa una oferta de varios millones para hacer dúo en un espacio de chismes» similar la Red pero con su peculiar estilo.

La Segura y Karen se quedan en TV

Si bien es cierto «lo recuerda Solano, ya se han enfrentado varios productos del Canal RCN a Caracol y no han funcionado«. Ahora ante la popularidad y al mismo tiempo rechazo, la apuesta del Canal sería «la irreverencia y juventud de estas dos celebridades de las redes«. Varios periodistas de televisión que le sigue la pista a ellas, aún no dan crédito y más porque «la manager de La Segura, no confirma ni desmiente esta noticia«. Es más considera que «han perdido oportunidades de negocios al estar dentro del reality. Un capricho que la influencer quiso hacer para darse a conocer más allá de las redes y le está funcionando».

Incluso «radio pasillo RCN y las filtraciones de personas del Canal RCN» han dado señal que en esta recta final ya «hay contratos firmados con varios de los participantes para seriados, novelas y proyectos nacionales e internacionales«. El favoritismo y rating en redes de «La Segura» y Karen Sevillano las perfila como las finalistas de «La Casa de los Famosos Colombia».



Lee más noticias del entretenimiento