[VIDEO] «Estoy cansada, harta de luchar»: ‘La Segura’ tras dura recaída de salud

La influencer conocida como ‘La Segura’ habló sobre su estado de salud. En medio de lágrimas confesó lo mal que se ha sentido, confesó que se encuentra recibiendo terapias con psicólogo para sobrellevar las emociones.

‘La Segura’ se desahogó con sus más de 8 millones 600 mil seguidores en Instagram.

La Segura salió llorando por su enfermedad

«Tener que fingir en redes que estás bien por el miedo al qué dirán. A veces piensan que haces marketing con estas cosas tan delicadas (…) Vivir con un dolor no es bonito, no es agradable, afecta tu calidad de vida, tus emociones, tu salud mental y yo honestamente ya no se que hacer amigos se los juro», expresó la influencer en sus estados.

Los internautas no dudaron en dejarle mensajes positivos a ‘La Segura’ tras confesar la difícil situación que está viviendo en la actualidad.

