Natalia Segura, más conocida como La Segura, le pidió $10 millones a la diseñadora Laura Estrada que la mencionó en redes sociales.

Por medio de sus historias de Instagram, la diseñadora contó el motivo por el que le tocó bajar una publicación en sus redes sociales. Al parecer, La Segura le exigía la alta suma de dinero solo por repostar algo que ella publicó.

“Una reconocida influencer compró mi marca y la usó en sus videos, yo repostee uno de esos videos desde mi marca”, expresó la diseñadora.

Pero luego de unas horas, Laura Estrada, dueña de una marca de ropa, recibió un correo electrónico de una firma de abogados que le pedía pagar los 10 ‘palos’ o bajar la historia de las redes sociales.

“Obvio me asusté y eliminé la historia de la cuenta de mi marca porque no tenía ni idea sobre esto, yo solo repliqué el contenido desde su origen, no lo colgué yo ni lo edité tampoco; mucho menos le di repostear sin nombrarla a ella directamente”, expresó la diseñadora.

