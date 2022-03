[VIDEO] ¡Otra vez! La Segura se reportó nuevamente desde un hospital

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida como La Segura, apareció nuevamente en sus redes sociales desde un hospital y contó que «volvió a recaer» nuevamente tras su extracción de biopolímeros en los glúteos.

Tras varias semanas de recuperación de sus cirugías de extracción, la caleña reportó que se encontraba hospitalizada por la intoxicación de unos parches que alivian los dolores que le recetaron.

Según contó La Segura, en su primera reacción, tuvo efectos bastante positivos, sin embargo, los síntomas adversos comenzaron a aparecer. todos los síntomas negativos que podía presentar este parche, se hicieron presentes desde el pasado sábado.

La Segura contó que le pasó.

«Empecé a sentir súper raro el cuerpo, las piernas pesadas, tiesas nivel Dios, no podía ir al baño sin ayuda, no podía prácticamente ni caminar, me dio espasticidad en la vejiga … yo le decía a la doctora que los veía dobles, sentía que no estaba en la realidad», explicó la influenciadora.

