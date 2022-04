[VIDEO] A La Segura le dieron de alta pero contó que «no puede caminar»

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida como La Segura, contó en sus redes sociales que ya se encuentra en su casa luego de haber sido hospitalizada por «intoxicación» de un medicamento.

En sus historias de Instagram, La Segura publicó un video en el que se vio con dificultad al caminar y afirmó que su sistema nervioso está alterado, provocando que sus piernas se pongan «tiesas».

«No puedo creer cómo me está pasando lo que más le tenía miedo en la vida (perder mis pies, la movilidad, cualquier cosa que los pudiera afectar) el dolor que he sentido estos seis meses solo lo podría entender yo, pero de todas las posibilidades en el mundo sumándole a esto me intoxiqué con un medicamento, el cual hace que mis piernas se pongan completamente espásticas (tiesas) TODO EL TIEMPO, es algo con lo que he tenido que vivir durante estos 9 años de mi vida y solo me pasaba por momentos, pero con esto se me descontroló todo el sistema nervioso central y hace que no pueda caminar bien todo el tiempo», confesó.

Asimismo, detalló que solo espera que se pueda recuperar pronto y entender por qué está afrontando esta difícil experiencia.

La Segura ya está en su casa.

Cabe recordar que la caleña fue sometida a dos cirugías de extracción de biopolímeros.

