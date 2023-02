[FOTOS] ‘La Segura’ se mostró segura y halagó sus imperfecciones»: «fibrosis, celulitis y gorditos»

La influenciadora Natalia Segura, más conocida como ‘La Segura’ quiso mostrar a sus seguidores esa mujer más real, fuera de los filtros y ediciones, y además de generar consciencia y entregar una linda reflexión, terminó llenado de emoción a sus seguidores, quienes no dudaron en dejarle mensajes muy positivos.

La Segura, compartió hace pocas horas una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde se muestra con un disfraz de “hadita” y deja ver en gran medida su cuerpo descubierto. Permitiendo que se aprecie su verdadero cuerpo, ese que tiene celulitis, fibrosis y gorditos.

“Llevo años ocultando muchas cosas que me han hecho sentir insegura, y es algo que normalizamos mucho en redes sociales; el editar un poco aquí y un poco allá. Al punto de tapar todas y cada una de nuestras imperfecciones.

Hoy, con estas fotos muy personales me desnudo ante ustedes con la que ha sido una de mis mayores inseguridades después de una mala cirugía; en la cual me dejaron fibrosis en mis piernas y abdomen.

Hoy decido por primera vez en muchos años; empezar a amarme tal cual como soy, y entender que soy humana igual que tú que me estás viendo, con celulitis o fibrosis en las piernas o en el abdomen, con gorditos y de más!

Solo paso a decirte… ÁMATE TAL CUAL SOS” Escribió la segura en el post.

Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a La Segura:

“Eres hermosísima tal y como eres, aplausos por tu valentía preciosa”

“Piernas normales, de personas reales”

“Por fin mujeres reales en redes sociales”

“ Nena yo Que te conozco personalmente no te vez así las cámaras no ayudan mucho y eres mas Linda en persona , con todas tus imperfecciones es mas tu esencia y tu forma de ser como mujer que te hacen más bella”

“ No sabes como le haces de bien a miles de mujeres al mostrarte real. Tumbas con esto una imagen de «perfección» que no existe. Eres hermosa y eso no está en duda.

“Por fin algo con fundamento”

“De una influencer! Y eso que hubiera sido mejor en la luz muchas niñas que están empezando la adolescencia se están dejando llevar por el estereotipo de estas mujeres que quieren mostrar no solo su cuerpo con perfección independiente sea con o sin Cirugía , dando un mensaje erróneo por que todos somos imperfectos de una u otra forma”

