La seducción de lo paranormal» atrapa a Silvestre en segunda temporada de «30 monedas

Ciudad de México, 25 oct (EFE).- La segunda temporada de "30 monedas", del director español Álex de la Iglesia, se estrenó el pasado 23 de octubre, con una atmósfera oscura , integrante y paranormal que fue lo que le sedujo al actor Miguel Ángel Silvestre a participar en esta serie.

“Me gusta mucho el género de terror y a mi personalmente lo paranormal es lo que más me seduce”, destacó el español Silvestre este miércoles en la alfombra negra en Ciudad de México.

La serie “30 monedas”, de la plataforma de retransmisión HBO Max, combina elementos de terror, misterio y fantasía, algo que es muy recurrente en otras películas o series del director, incluyendo elementos conspiranoicos, posesiones demoníacas y otros fenómenos paranormales.

“Esta temporada es mucho mejor que la primera. Es sorprendente lo que ha hecho Alex en esta temporada. Tiene más acción, tiene más fuerza. La hace muy dinámica y especial”, destacó el actor a EFE.

Además, resaltó que en esta segunda temporada hay más de todo: “Es más macabra, hay más 'gore', más acción, más terror y más comedia”.

En el estreno en México, varias artistas mexicanas como la actriz Kika Edgar, Cassandra Sánchez Navarro, Paulina Burrolla o el cantante Irvin Salinas Martínez, mejor conocido como Pee Wee, acompañaron a Silvestre en la alfombra negra.

“Me gusta todo tipo de género, pero no he hecho terror. Me falta. En una de esas en la tercera, expresó entre risa Edgar”.

Esta serie se desarrolla en un ambiente de tensión constante, mezclando elementos de terror y drama con una narrativa que gira en torno a la lucha entre el bien y el mal, mientras los personajes buscan comprender y controlar las 30 monedas que recibió Judas por traicionar a Jesús.

“Lo que intentan los personajes de la serie es sobrevivir a todos los acontecimientos que están pasando”, destacó Silvestre.

Con una atmósfera enrarecida y oscura esta nueva segunda temporada de ocho episodios se estrenó el pasado 23 de octubre

“Hacer lo políticamente correcto, uno tiene que guardar las apariencias, pero hay algo del cine de Alex de la Iglesia que es tan salvaje y es tan políticamente incorrecto que lo hace muy divertido”, expresó el actor.

"30 monedas" es una serie española que sigue al sacerdote Paco, interpretado por Eduard Fernández, quien se encuentra en una lucha constante contra fuerzas sobrenaturales y conspiraciones en un pequeño pueblo de España.

A lo largo de la primera temporada, se desencadenan eventos paranormales, posesiones demoníacas y oscuros secretos que amenazan tanto a Paco como al pueblo.

