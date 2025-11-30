El hombre perteneciente a la comunidad LGBTiQ+murió al interior e su habitación, en un inquilinato de Medellín

Resumen: Versiones extraoficiales afirman que el acompañante, quien vestía camisa roja, salió de la habitación poco antes de la 1 de la mañana, visiblemente asustado y huyó sin rumbo conocido

¡La sangre salía por la puerta! A puñaladas mataron a un integrante de la comunidad gay en un inquilinato de Medellín

Minuto30.com .- Un hombre de 38 años, oriundo de Buenavista, Sucre, e integrante de la comunidad LGBTIQ+, fue hallado muerto con múltiples puñaladas la mañana de este domingo 30 de noviembre al interior de una habitación de un inquilinato del barrio Boston de Medellín. El crimen, ocurrido con sevicia, es investigado por la autoridades.

La víctima, que solo llevaba ocho días viviendo en el inquilinato y quien habia sido visto portando camisa negra y jean azul, fue encontrada sin ropa y con varias lesiones por arma cortopunzante. Versiones de testigos indican que las heridas mortales incluían lesiones en el cuello, la clavícula y un pulmón.

Entró acompañado a la media noche

La tragedia comenzó a evidenciarse cerca de las 4:00 de la mañana, cuando los habitantes del lugar escucharon ruidos fuertes y notaron que salía sangre por debajo de la puerta de la habitación.

Horas antes, a las 12:20 de la noche de este domingo, testigos vieron llegar al hoy occiso con un hombre con el que también lo habían visto la noche del jueves.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Versiones extraoficiales afirman que el acompañante, quien vestía camisa roja, salió de la habitación poco antes de la 1 de la mañana, visiblemente asustado y huyó sin rumbo conocido, siendo la última persona en ver a la víctima con vida lo que lo pone en una compremetedora situación.

Aquí más Noticias de Medellín