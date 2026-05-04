La salida de Raúl Giraldo

Resumen: El fútbol no se mide solo con balances contables. Se mide con pasión, respeto y resultados que estén a la altura de una hinchada tan grande y leal como la nuestra. Y en ese terreno, el balance es deficitario: más de una década con una sola estrella de Liga, finales perdidas que duelen hasta hoy y una irregularidad que se ha vuelto crónica

La derrota ante Águilas Doradas en el Atanasio Girardot no fue solo una eliminación más. Fue el capítulo final de un ciclo que ya agonizaba. Necesitábamos ganar para clasificar y caímos 2-1 en casa. Pero lo que dejó un sabor aún más amargo fue ver, al terminar el partido, a Raúl Giraldo, máximo accionista del club, salir al gramado y provocar a la hinchada con un gesto imperdonable: primero mostrar un fajo de billetes a quienes lo increpaban y luego salir con los brazos en alto retando a los seguidores del equipo.

Ese acto no fue un simple arrebato. Fue una burla directa, un “yo tengo la plata, ustedes no valen nada”. Para el hincha del Poderoso, que gasta su sueldo en abonos, camisetas, boletas y viajes; que sufre cada derrota en el alma y celebra cada triunfo como propio, esa imagen duele como una puñalada. No es solo un dueño respondiendo a insultos. Es restregarle en la cara su poder económico a quienes realmente sentimos el club en el pecho.

Reconozco lo que Raúl Giraldo hizo al llegar en 2014. El club estaba en crisis, con deudas millonarias, y su llegada trajo oxígeno financiero, sede propia y cierta estabilidad. Bajo su administración logramos un título de Liga en 2016, dos Copas Colombia y varias finales. El DIM se convirtió para el máximo accionista en un equipo protagonista habitual. Eso es innegable.

Pero el fútbol no se mide solo con balances contables. Se mide con pasión, respeto y resultados que estén a la altura de una hinchada tan grande y leal como la nuestra. Y en ese terreno, el balance es deficitario: más de una década con una sola estrella de Liga, finales perdidas que duelen hasta hoy y una irregularidad que se ha vuelto crónica. Lo ocurrido el domingo no fue un accidente. Fue la gota que derramó un vaso que llevaba años llenándose de frustración.

Ese gesto rompió definitivamente el lazo. Ya no hay excusas válidas. Ni la supuesta “protección” del club ni los discursos de que “no se lo vamos a vender a cualquiera”. Cuando un accionista mayoritario llega al punto de burlarse de su propia hinchada, perdió la legitimidad para seguir al frente. El club ya no le pertenece solo a él: les pertenece a miles de hinchas que lo han sostenido en las buenas y en las malas.

Señor Giraldo, su ciclo terminó. Por el bien del Deportivo Independiente Medellín, por el respeto que se le debe a esta hinchada poderosa y por el futuro del equipo, es hora de que se vaya. El Poderoso necesita un nuevo aire, una dirigencia que entienda que este equipo no es un negocio cualquiera: es una pasión que se hereda y se defiende con el alma.Hincha rojo y azul: ya basta no más abonos hasta que los Giraldo se vayan del “Rey de corazones”. Es momento de exigir, con voz y con fuerza, un cambio real. Porque el DIM merece mucho más. ¡Que se vaya!

¡No somos moda, somos un sentimiento y a ustedes nefasta dirigencia del ‘Equipo del Pueblo’ esta hinchada no solo les quedó grande sino que se respeta!