Resumen: El Deportivo Independiente Medellín siempre ha sido el equipo del pueblo. Rojo de corazón, de grito y de tribuna. Pero en esta segunda temporada el “pueblo” ha recibido un documento oficial: el Pasaporte Poderoso.

El Deportivo Independiente Medellín siempre ha sido el equipo del pueblo. Rojo de corazón, de grito y de tribuna. Pero en esta segunda temporada el “pueblo” ha recibido un documento oficial: el Pasaporte Poderoso.

Un carné elegante, con nombre, número y sello de “abono”, que convierte al hincha en ciudadano de una nueva república: la República Poderosa de la Familia Giraldo. La metáfora no es casual. Una república tiene territorio, gobierno, ciudadanos y pasaporte. El territorio es el Atanasio Girardot. El gobierno lo ejercen Raúl Giraldo y su familia. Los ciudadanos son todos aquellos que, por amor al rojo, compran el abono y reciben el documento que los acredita como súbditos privilegiados. Y el pasaporte… ese pasaporte poderoso que te permite entrar al estadio como si pertenecieras a una élite, mientras afuera la mayoría de la hinchada sigue gritando lo mismo desde hace años: ¡que lo vendan!

Porque aquí está la ironía sangrante. Mientras la directiva diseña campañas de mercadeo que hablan de “poder”, de “pertenencia” y de “república”, el hincha del común no quiere pasaporte. Quiere salida. Quiere que Raúl Giraldo deje de ser el dueño de facto, que se concrete una venta seria a inversionistas con músculo financiero real, capaces de traer jugadores de jerarquía y de pelear la séptima estrella con armas de verdad, no con eslóganes.

La contratación de Juan Fernando Quintero fue un buen gesto, un alivio temporal, un momento de ilusión. Pero no borra el desgaste. No borra las críticas acumuladas, las promesas a medias, la sensación de que el club se administra más como patrimonio familiar que como institución ambiciosa. La familia Giraldo ha sido cuestionada una y otra vez, y la respuesta del mercado no ha sido un plan de venta transparente ni un proyecto deportivo de alto nivel, sino una campaña de abonos envuelta en narrativa de “poderío”.

El pasaporte poderoso es, en el fondo, un acto de apropiación del sentimiento. Aprovecha el amor incondicional del hincha, su necesidad de pertenecer, su costumbre de sufrir y volver. Le vende la idea de que ahora forma parte de algo grande, de una república propia, cuando lo que ese hincha realmente desea es que el equipo deje de ser feudo de nadie y se convierta en un proyecto colectivo con dueños que inviertan en serio.

Una república se construye con instituciones fuertes, no con apellidos. Un pasaporte debería abrir fronteras, no cerrar la posibilidad de un cambio de dueños. Y el ‘Medallo’ no necesita más metáforas de poder familiar. Necesita la séptima estrella. Necesita plantillas competitivas. Necesita que el “Equipo del Pueblo” deje de ser administrado como una monarquía disfrazada de campaña de marketing.

Mientras tanto, miles de rojos seguirán comprando el abono porque el corazón no entiende de razones. Recibirán su pasaporte poderoso. Entrarán al estadio con el documento en la mano. Y en la tribuna, entre grito y grito, seguirán susurrando la misma exigencia que la República Poderosa de la Familia Giraldo parece no querer escuchar: Que lo vendan.