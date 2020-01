La reina Isabel II anuncia un “periodo de transición” para la independencia de Harry y Meghan

La Reina Isabel II de Inglaterra ha emitido un comunicado oficial en el que anuncia un “periodo de transición” para que su nieto, el príncipe Harry, se independice económica y laboralmente de la familia real junto a su esposa Meghan Markle y su hijo Archie Harrison.

Los Mountbatte-Windsor iniciaron el año con una baja considerable en su clan. El nieto rebelde, el príncipe Harry, anunció que renuncia a las funciones reales junto a su esposa y su hijo y a partir de este momento serán independientes económicamente.

En Inglaterra catalogaron el hecho como el “Megxit”, haciendo alusión al polémico “Brexit”, y la monarca citó a una reunión extraordinaria y urgente con algunos miembros de su familia para discutir los términos de la decisión de Harry.

Meghan estuvo presente vía telefónica y los otros cuatro miembros de la familia (el príncipe Harry, su hermano el príncipe William, su padre el príncipe Carlos y su abuela la reina Isabel) se reunieron en Sandringham, una de las residencias de la Monarca, para discutir en qué términos se iba a dar esta independencia, que ya tiene el apoyo de la jefa de Estado.

“Hoy mi familia tuvo discusiones muy constructivas sobre el futuro de mi nieto y de su familia. Mi familia y yo apoyamos por completo el deseo de Harry y Meghan de crear una nueva vida como una familia joven. Aunque hubiéramos preferido que siguieran trabajando como miembros de la familia real a tiempo completo, respetamos y entendemos su deseo de vivir una vida más independiente como familia sin dejar de ser una parte valiosa de mi familia. Harry y Meghan han dejado en claro que no quieren depender de fondos públicos en sus nuevas vidas. Por lo tanto, se acordó que habrá un período de transición en el que los Sussex pasarán tiempo en Canadá y en el Reino Unido. Estos son asuntos complejos que mi familia debe resolver, y aún queda mucho trabajo por hacer, pero he pedido que se tomen las decisiones finales en los próximos días”, dice el comunicado oficial.

Por el momento queda por sentado que Harry, Meghan y Archie se asentarán en Canadá y aún quedan conversaciones para determinar de qué vivirán los Sussex a partir de este momento.

A statement from Her Majesty The Queen. https://t.co/IVSyfeojqk

