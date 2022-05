[VIDEO] Denuncian a reconocido programa por discriminación al excluir a la influencer ‘Las Locuras de Maye’

in

Desde las redes sociales de Mayerline García, más conocida en Instagram como ‘Las Locuras de Maye, contaron que el programa ‘La Red’, del Canal Caracol, se negaron a entrevistarla luego de haber ganado un reconocido premio.

‘Maye’ ganó en los Premios Ícono el premio a ‘Influencer de Honor’ y su cuñado contó cómo fue que en La Red la excluyeron. Iba por la alfombra roja y los medios entrevistaban a varios influencers.

Eventualmente, ella sería entrevistada pero el hombre aseguró por medio de dos personas del canal, que ella no saldría en el programa «porque no permitían que personas con Síndrome de Down y con discapacidades aparecieran en el programa», denunció el cuñado de Maye en sus historias de Instagram.

Denuncias discriminación de La Red a la influencer Maye.

Aquí, la denuncia del cuñado de Mayerline.

