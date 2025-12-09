¿La reconoce? Perrita pincher cachorrita hallada solita en Robledo El Diamante

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Si usted reconoce a esta cachorrita o tiene información que pueda ayudar a localizar a su familia, por favor, comuníquese inmediatamente

Minuto30.com .- Se buscan urgentemente los dueños de una perrita que fue encontrada ete fin de semana en el sector de Robledo El Diamante.

Se trata de una perrita de raza Pincher y por su tamaño se presume que es cachorra. Quienes la encontraron están a la espera de que sus dueños se comuniquen para ser reclamada.

Sigue al canal de WhatsApp de Mascotas

Si usted reconoce a esta cachorrita o tiene información que pueda ayudar a localizar a su familia, por favor, comuníquese inmediatamente al whatsapp 304 633 7959

¡Ayude a esta pequeña Pincher a regresar a su hogar!

Aquí más Mascotas perdidas y en adopción