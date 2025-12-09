¿La reconoce? Perrita pincher cachorrita hallada solita en Robledo El Diamante

Resumen: Si usted reconoce a esta cachorrita o tiene información que pueda ayudar a localizar a su familia, por favor, comuníquese inmediatamente
Minuto30.com .- Se buscan urgentemente los dueños de una perrita que fue encontrada ete fin de semana en el sector de Robledo El Diamante.
Se trata de una perrita de raza Pincher y por su tamaño se presume que es cachorra. Quienes la encontraron están a la espera de que sus dueños se comuniquen para ser reclamada.
Si usted reconoce a esta cachorrita o tiene información que pueda ayudar a localizar a su familia, por favor, comuníquese inmediatamente al whatsapp 304 633 7959
¡Ayude a esta pequeña Pincher a regresar a su hogar!
Aquí más Mascotas perdidas y en adopción
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios