¿La reconoce? Perrita pincher cachorrita hallada solita en Robledo El Diamante

Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7
    Si usted reconoce a esta cachorrita o tiene información que pueda ayudar a localizar a su familia, por favor, comuníquese inmediatamente

    Publicado por: SoloDuque

    Resumen: Si usted reconoce a esta cachorrita o tiene información que pueda ayudar a localizar a su familia, por favor, comuníquese inmediatamente

    Minuto30.com .- Se buscan urgentemente los dueños de una perrita que fue encontrada ete fin de semana en el sector de Robledo El Diamante.

    Se trata de una perrita de raza Pincher y por su tamaño se presume que es cachorra. Quienes la encontraron están a la espera de que sus dueños se comuniquen para ser reclamada.

    Si usted reconoce a esta cachorrita o tiene información que pueda ayudar a localizar a su familia, por favor, comuníquese inmediatamente al whatsapp 304 633 7959

    ¡Ayude a esta pequeña Pincher a regresar a su hogar!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Minuto30 TV

