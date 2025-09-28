eliandra
¿La reconoce? La menor Eliandra Gabriela desapareció en Medellín: es urgente hallarla

Resumen: Si tienes alguna información que pueda ayudar a encontrar a Eliandra, por favor, comunícate de inmediato con las autoridades

Minuto30.com .- Se solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de Eliandra Gabriela Oropeza Alemán, una adolescente de 15 años que desapareció en Medellín el pasado 24 de septiembre de 2025.

Eliandra mide 1.45 cm y es de contextura mediana, con piel blanca, ojos cafés y cabello negro, largo y liso. Como señas particulares, tiene tatuajes en su brazo y antebrazo izquierdo, además de un piercing en la nariz.

Si tienes alguna información que pueda ayudar a encontrar a Eliandra, por favor, comunícate de inmediato con las autoridades. Tu ayuda es crucial para su familia.

