Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¿La reconoce? Esta perrita fue encontrada deambulando sola en Robledo El Diamante

    Quienes la resguardaron informan que la mascota se encuentra en excelente estado de salud y muy bien cuidada

    Publicado por: SoloDuque

    ¿La reconoce? Esta perrita fue encontrada deambulando sola en Robledo El Diamante

    Resumen: Quienes la resguardaron informan que la mascota se encuentra en excelente estado de salud y muy bien cuidada

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- En la noche de este miércoles, 25 de marzo, fue rescatada una hermosa perrita que se encontraba desorientada en el sector de Robledo El Diamante, más específicamente por las inmediaciones de Mundo Patatas.

    Quienes la resguardaron informan que la mascota se encuentra en excelente estado de salud y muy bien cuidada, lo que hace presumir que tiene una familia que la debe estar buscando tras haberse extraviado en un descuido.

    ¿Cómo ayudar?

    Si usted es el dueño de esta perrita, sabe a quién pertenece o reconoce a qué casa podría estar vinculada, por favor comuníquese de inmediato al siguiente contacto:

    WhatsApp: 311 646 9548

    Ayudemos a que esta pequeña no pase otra noche lejos de su cama.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.