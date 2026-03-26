¿La reconoce? Esta perrita fue encontrada deambulando sola en Robledo El Diamante

Resumen: Quienes la resguardaron informan que la mascota se encuentra en excelente estado de salud y muy bien cuidada

Minuto30.com .- En la noche de este miércoles, 25 de marzo, fue rescatada una hermosa perrita que se encontraba desorientada en el sector de Robledo El Diamante, más específicamente por las inmediaciones de Mundo Patatas.

Quienes la resguardaron informan que la mascota se encuentra en excelente estado de salud y muy bien cuidada, lo que hace presumir que tiene una familia que la debe estar buscando tras haberse extraviado en un descuido.

¿Cómo ayudar?

Si usted es el dueño de esta perrita, sabe a quién pertenece o reconoce a qué casa podría estar vinculada, por favor comuníquese de inmediato al siguiente contacto:

WhatsApp: 311 646 9548

Ayudemos a que esta pequeña no pase otra noche lejos de su cama.