Madrid, 28 nov (EFE).- Nada más Antoine Griezmann ha disputado tantos partidos desde el Mundial 2022 en adelante en el Atlético de Madrid como Mario Hermoso, titular en 45 de los 46 encuentros de competición oficial del conjunto rojiblanco desde entonces, con la excepción de un choque por sanción, y capital en la reacción del equipo, en la salida del balón, pero también en la defensa.

Desde la vuelta a la competición a finales de 2022, de sus 45 encuentros disponible, el central madrileño de 28 años jugó los 45. Sólo la expulsión contra el Elche en el Metropolitano, el pasado enero, lo privó del pleno; baja por sanción en el 0-1 contra el Barcelona del 8 de enero de 2023. Es la última derrota como local del Atlético.

"Mario viene de hacer año y medio, después de ganar la Liga y antes, haciendo las cosas muy bien", expresó Diego Simeone, su entrenador en el Atlético, a 'Movistar', tras el triunfo por 1-3 contra el Feyenoord en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que garantizó, además, la presencia del equipo en los octavos de final del torneo europeo.

De central izquierdo, siempre con responsabilidad con la pelota, el mejor ejemplo de su momento, de su trascendencia hoy por hoy en el Atlético, a imagen y semejanza del curso que se proclamó campeón de Liga en 2020-21, fue ese choque. Desde su rendimiento defensivo a su golazo en el ataque. Desde su intervención decisiva atrás a su salida de balón.

El jugador con más pases del Atlético en De Kuip

En la defensa fue crucial para el Atlético. Dos acciones suyas en los primeros diez minutos, en la intensa puesta en escena del Feyenoord, como se esperaba, sostuvieron el 0-0. Una para impedir el remate de Yakuba Minteh. Otra, con la espuela, para frustrar el remate inquietante de David Hancko camino de la portería.

Después, en la transición y posesión, fue el futbolista del Atlético con más pases, con 54 (intentó 64), durante el duelo en el estadio De Kuip, con un 84 por ciento de acierto, pero con el valor añadido de que sus entregas a los compañeros van más allá del simple intercambio de la pelota entre los centrales. Juega para adelante. Para salir hacia arriba. Diez fueron pases progresivos y seis los concretó en el último tercio ofensivo del equipo.

Es una responsabilidad que realza a Hermoso. "Cuando conformas un equipo de esta categoría y un club como el Atlético de Madrid, al fin y al cabo hay que dar pasos al frente, seguir ayudando a nutrir a toda esa gente que tenemos en el centro del campo con mucho talento y a los delanteros que son capaces de marcar muchos goles si logramos asistirles", repasó a lo largo de esta temporada, cuando fue cuestionado por esa función.

"Me encanta asumir ese rol del juego desde atrás. Se ha visto un Atlético protagonista y a mucha gente le gusta y le engancha", abundó el central, que también ejerce como medio centro en diferentes ocasiones y circunstancias cuando el Atlético sale desde atrás hacia adelante, muchas veces al lado de Koke Resurrección, también como un creador de juego para su conjunto.

Y luego, en el ataque, su volea a la media vuelta fue un golazo, en el minuto 58, para encarrilar definitivamente el triunfo del equipo madrileño. El pase fue de Pablo Barrios. Su remate fue increíble. "No sabía muy bien donde estaba, más o menos sabía donde estaba la portería y obviamente hay ese factor que entra por donde entra, pero sí, la intención es tirar a portería", expresó en declaraciones a 'Movistar' al término del duelo.

De 10 de 12 partidos sin jugar a la titularidad indiscutible

Hermoso es indudable en el once desde el Mundial 2022, que provocó una mutación en el juego del equipo. El Atlético se fue en crisis al parón, con todo en duda, eliminado de la Liga de Campeones, lejos del liderato, fuera de las cuatro primeras posiciones. Y volvió con una fuerza imponente, como el mejor equipo desde entonces en LaLiga: ha sumado 84 de los 111 por los que ha competido a lo largo de las 37 jornadas en todo ese periodo.

Hay claves para entender ese 'nuevo' Atlético. La recuperación del 5-3-2, la ambición, con una vocación más ofensiva, con señas similares al equipo que fue campeón en 2020-21, con más presión en campo contrario, con el reencuentro de sus individualidades, con Antoine Griezmann como exponente máximo, y con la hoy innegociable salida de balón tocada desde atrás, con Hermoso como referencia.

El Mundial 2022, con el que Simeone interpretó cómo ese factor sería determinante para la evolución actual de su equipo, marca otro punto de inflexión para el central madrileño. "No tengo ninguna duda de que su crecimiento va relacionado a lo que ha entendido que necesita el equipo, no lo que necesita Simeone, y, a partir de eso, tiene más minutos", dijo el pasado febrero el técnico sobre el central, resurgido en el once desde entonces.

Antes de su titularidad consecutiva y actual en sus últimos 45 partidos disponible desde el triunfo por 1-3 contra el Arenteiro, del 22 de diciembre de 2022, y desde el 2-0 al Elche en la vuelta a Liga del 29 de diciembre de 2022, también atravesó una época de irrelevancia justo antes, entre el naufragio del equipo y su desaparición casi absoluta de la titularidad.

Griezmann, Oblak… Y Hermoso

En los primeros 20 encuentros de la pasada temporada, el defensa apenas jugó siete, nada más cuatro como titular, sin minutos en 13 de ellos. Es más, justo antes del Mundial 2022, ni siquiera había jugado en diez de los doce encuentros previos a Qatar 2022. Sólo disputó dos duelos en ese tramo, ante el Almazán, en la primera ronda de la Copa del Rey, y medio tiempo ante el Leverkusen, cuando fue cambiado al descanso por Simeone.

La comparación es imposible con esta temporada: de los 18 primeros duelos de este curso, Hermoso los ha jugado todos desde el principio, 16 de ellos al completo, para un total de 1.582 minutos, un 97,7 por ciento de los que ha disputado su equipo. Sólo Griezmann, aparte del portero Jan Oblak, repite tantos encuentros de inicio en esta campaña. El francés, en cualquier caso, con 98 minutos menos que el defensa.

Hermoso termina contrato en 2024. Su renovación es, hoy por hoy, una incógnita. "Ahora mismo no es algo que pase por mi cabeza ni que me genere un estado de preocupación. Me preocupa mucho más seguir contando con muchos minutos, seguir creciendo dentro del equipo, que el equipo siga creciendo, siga compitiendo por todo y demostrando que quiere seguir creciendo y dar un paso adelante", afirmó a principio de este mes sobre su continuidad en el Atlético, en el que ha jugado 147 partidos, 131 como titular, de los 197 disponibles. Los últimos 45 seguidos.

Iñaki Dufour

Por: EFE