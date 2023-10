La puertorriqueña Piñeiro, la boxeadora que antes era ala pívot en baloncesto

Santiago de Chile, 25 oct (EFE).- La puertorriqueña Stephanie Piñeiro, que debutó en unos Juegos Panamericanos en Santiago 2023, cambió el baloncesto por el boxeo.

El pugilismo la conquistó cuando tomó la decisión de asistir a un gimnasio para prepararse mejor a nivel físico para competir en el Baloncesto Superior Femenino, principal Liga de este deporte en Puerto Rico.

"La primera vez que pisé un gimnasio de boxeo dije que no iba a pelear, sino que iba a prepararme para la temporada de baloncesto, que era lo que yo quería. Pero a medida que pasaba el tiempo, 'me picó la vena' (me motivé) y decidí ver cómo me iba", recordó Piñeiro, de 33 años, a EFE.

Y era "malísima", afirmó en medio de una gran carcajada, al admitir que al comenzar sus entrenamientos en el pugilismo era pésima "lanzando golpes", por lo que se demoró entre uno y dos años en considerarse una "buena" peleadora.

Pero después ganó sus primeras siete peleas, hasta que en 2017 representó por primera vez a Puerto Rico en una competencia internacional en Honduras.

"Llegué a la final, y decidí que este era mi deporte y que podía hacer grandes cosas para Puerto Rico", aseguró.

Pese a que ya se estaba dedicando plenamente al Arte de la Fistiana, Piñeiro continuó activa en el baloncesto y alternaba los dos deportes, jugando con las Montañeras de Morovis.

El practicar ambos deportes por cuatro años le ayudó específicamente en el baloncesto a ser más ágil con sus piernas, y en el boxeo con los movimientos laterales y a tener mejor balance sobre el cuadrilátero.

Pero tenía que decidirse por uno, porque ni el tiempo ni su cuerpo le daban para más, y reconoció que el boxeo le iba a dar mayores oportunidades económicas, por lo que decidió dejar el baloncesto y dedicarse de lleno al pugilismo.

Y como daba "palos", término que se usa en Puerto Rico para referirse a las fuertes faltas personales en los partidos de baloncesto, decidió que el destino la quería arriba de una lona y no sobre el maderamen.

"Por esos 'palos' que daba me imaginaba que iba a terminar en algún deporte de combate", añadió Piñeiro de manera graciosa.

Stephanie representó a la isla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, donde ganó medalla de bronce en la división de los 64 kilos.

Una presea que le ratificó que eligió bien. El boxeo "era lo que más me estaba dando y dejando, viajo por el mundo y represento a mi país, que era mi mayor sueño", admitió Piñeiro.

Igualmente, el boxeo le puede dar la posibilidad de llegar a unos Juegos Olímpicos, cuyo sueño en Santiago de Chile se aplazó por el momento al caer en los cuartos de final de los 66 kilos ante la colombiana Camila Camilo.

"Todo mi equipo sabe que no estaba bien, pero di lo mejor que pude para mi isla", puntualizó Piñeiro, quien sufrió un desmayo y sintió malestares físicos un día antes de la pelea.

Sin embargo, la púgil boricua aún tiene opciones para clasificarse a París 2024 en las repescas olímpicas.

"Vamos a estar ciento por ciento y voy a aprovechar esas oportunidades", afirmó.

Piñeiro se va de Santiago pero se preparará desde ya para otro combate profesional que tendrá el próximo 2 de diciembre ante la experimentada púgil dominicana Dahiana Santana (40-15), para luego buscar su primer pelea por un título mundial.

Jorge J. Muñiz Ortiz

Por: EFE