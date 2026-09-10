La prueba de fuego de Amaranto Perea

Resumen: Hasta ahora el estratega antioqueño ha enfrentado rivales de distinto calibre. Goleó al Pereira, superó al Tolima de visitante, le ganó al Cali y al Llaneros, y solo tropezó con el Cúcuta

Amaranto Perea llegó al Deportivo Independiente Medellín con la misión de ponerle orden, carácter y una identidad clara a un equipo que necesitaba resultados y, sobre todo, convicción. En poco tiempo ha demostrado que sabe de lo que habla: el ‘Medallo’ suma 15 puntos en seis partidos de Liga (cinco victorias y una sola derrota), se mantiene en la parte alta de la tabla y acaba de liquidar al Pasto 4-1 para meterse en los cuartos de final de la Copa BetPlay. Hasta aquí, números sólidos. Pero los mismos no alcanzan cuando el rival que viene es el de patio y el partido tiene sabor a cuenta pendiente.

Porque esto ya no es solo otro cruce de Copa. Es el clásico paisa. Es Nacional. Y para la poderosa hinchada duele de manera especial: el antecedente de la final perdida ante el verde en este mismo torneo sigue vivo. Ningún hincha del rojo quiere volver a sentir esa amargura. Ningún hincha del verde quiere cederle el protagonismo al eterno rival. En ese escenario de pasión, orgullo y presión, Amaranto Perea se enfrenta a su verdadera prueba de fuego.

Hasta ahora el estratega antioqueño ha enfrentado rivales de distinto calibre. Goleó al Pereira, superó al Tolima de visitante, le ganó al Cali y al Llaneros, y solo tropezó con el Cúcuta. Ha mostrado un equipo que sabe golpear, que es efectivo de cara al arco y que, cuando se lo propone, controla. Pero también ha mostrado que todavía le falta regularidad defensiva y gestión de las ventajas, como él mismo ha reconocido. Esos detalles que se perdonan contra rivales de media tabla se pagan caros cuando el rival es Nacional: un equipo de peso, con plantilla profunda, experiencia en estas instancias y la misma hambre de no perder el clásico.

La pregunta que debe responderse en la cancha es simple y contundente: ¿hasta dónde puede llegar este Medellín de Amaranto Perea? ¿Tiene la nómina y el juego para superar a un rival de esta jerarquía o solo ha brillado ante oponentes más asequibles? El clásico no perdona medias tintas. Aquí no basta con sumar puntos y clasificar; aquí se mide el verdadero tamaño del proyecto. Si el rojo sale vivo de esta eliminatoria, el mensaje será claro: hay equipo, hay idea y hay técnico. Si cae, la duda volverá a instalarse: ¿fue solo un buen arranque o hay material para pelear cosas grandes?

Amaranto Perea tiene la palabra. La hinchada poderosa espera. El rival de patio no regala nada. Esta no es una fecha más. Es la prueba de fuego. Y en el fútbol paisa, las pruebas de fuego se ganan o se pierden para siempre.