La propuesta que le hizo un cirujano plástico a La Liendra

Mauricio Gómez, mejor conocido como La Liendra, contó la propuesta que le hizo una cirujano plástico.

A través de un video publicado en sus redes sociales, La Liendra contó que el cirujano buscaba publicidad luego de que lo operara.

Según contó, le propuso operarle las orejas y la nariz sin costo alguno. Sin embargo, el influencer no aceptó la propuesta.

Suma de dinero que le ofrecían a La Liendra por cambio en su rostro

“Hace aproximadamente 3 días, me dijo el publicista del doctor: ‘quiero hacerte un cambio extremo de tus orejas y de tu nariz, si te interesa él está dispuesto a pagarte’. Yo le pregunté ‘cuánto sería’; me ofrecieron 300 mil dólares por operarme mis orejas y mi nariz”, relató.

“Me miré al espejo, pensé y dije “no”, tampoco me interesa. 500 mil dólares no es ni la mitad de lo que la Liendra me ha dado», afirmó el ‘famoso’ colombiano.

“Para mí La Liendra, el 50% es que yo soy feo y me amo. La gente me reconoce a mí tal y como soy. No me interesa ser ni bonito, ni hermoso, yo me amó tal y como soy. Siento que por 300 mil dólares estaría vendiendo la imagen de La Liendra porque La Liendra sin sus orejas y sin su nariz no sería La Liendra. Entonces, ¿para qué plata si voy a perder lo que más amo?”, finalizó.