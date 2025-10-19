¡La propia para apoyo emocional! Pinina está lista para su nuevo hogar ¿La adoptas?

Resumen: Pinina tiene un carácter ejemplar: es muy sociable, juiciosa y alegre. Su adaptabilidad es excepcional
Minuto30.com .- Si estás buscando una compañera leal y cariñosa, te presentamos a Pinina, una perrita encantadora de solo un año y medio que está lista para encontrar su hogar definitivo.
Pinina tiene un carácter ejemplar: es muy sociable, juiciosa y alegre. Su adaptabilidad es excepcional, pues convive sin ningún problema con perros y gatos.
Además, está completamente lista para su nuevo hogar, ya que se entrega esterilizada, vacunada y desparasitada.
Ella solo necesita una familia que valore su buen carácter y le ofrezca el amor que se merece por el resto de su vida.
Contacto para Adoptar a Pinina
Si deseas conocer a Pinina y darle un hogar seguro y lleno de amor, comunícate ya mismo por WhatsApp al 304 598 8105
¡Dale a Pinina la oportunidad que se merece!
Aquí más Mascotas Perdias y en Adopción