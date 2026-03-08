La Procuraduría vigilará las elecciones: Centro de Comunicaciones y Logística para los comicios de hoy

Resumen: Este equipo garantizará la trazabilidad de los reportes, el seguimiento de cada situación registrada y la atención oportuna de los requerimientos en todo el territorio nacional

Por instrucciones del Procurador General de la Nación Gregorio Eljach Pacheco, y con el objetivo de garantizar unos comicios transparentes y en un ambiente de plena tranquilidad democrática, la Procuraduría General de la Nación (PGN), designó a nivel nacional a sus funcionarios para ejercer la vigilancia durante la jornada electoral y las comisiones escrutadoras de sus diferentes niveles.

El Ministerio Público vigilará las elecciones y los escrutinios con más de 10.000 funcionarios entre Procuraduría, Defensoría y Personerías. Adicionalmente, se vigilarán los 27 Centros de Recepción Telefónica y se hará presencia en los Puesto de Mando Unificado.

Por tanto, es importante precisar que para estas elecciones de Congreso de la República el censo electoral es de 41’287.084 ciudadanos habilitados para votar en Colombia, para lo cual la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó un total de 13.746 puestos de votación distribuidos en 125.259 mesas a nivel nacional.

Adicionalmente, la Procuraduría pondrá en funcionamiento el Centro de Comunicaciones y Logística este 8 de marzo. Este mecanismo de atención tiene como finalidad recibir, sustanciar y preclasificar las quejas o denuncias relacionadas con posibles irregularidades electorales, así como brindar orientación a la ciudadanía y asistencia técnica a los funcionarios del Ministerio Público encargados de la vigilancia en los diferentes puestos y mesas de votación como en las comisiones escrutadoras. El Centro contará con la presencia de funcionarios de la Registraduría Nacional, las Personerías, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Defensoría del Pueblo y un representante del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el Centro de Comunicaciones y Logística se designaron 101 funcionarios, debidamente capacitados en normativa electoral, ética pública y gestión de la información, quienes estarán disponibles de manera continua durante el desarrollo de los comicios.

Este equipo garantizará la trazabilidad de los reportes, el seguimiento de cada situación registrada y la atención oportuna de los requerimientos en todo el territorio nacional. Los ciudadanos podrán comunicarse directamente con el Centro de Comunicaciones y Logística a través del número +57 (601) 587 8750, marcando la opción 1.