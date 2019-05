La Procuraduría radicó el recurso con el que espera revocar la garantía de no extradición de ‘Jesús Santrich’

La Procuraduría General de la Nación radicó la sustentación del recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones de la Justicia Especial para la Paz, JEP, para que se revoque la garantía de no extradición de alias ‘Jesús Santrich’.

Según la Procuraduría, las condiciones para la paz se precisaron en el acuerdo y en las normas adoptadas para su desarrollo y la interpretación de las mismas debe ceñirse estrictamente al orden jurídico y no admite extensiones ni flexibilizaciones.

Además, el Ministerio Público agregó que la garantía de no extradición no es un derecho fundamental o absoluto, de aplicación inmediata, planteando que es un beneficio procesal, sujeto a las condiciones establecidas por ley y que por ende no puede sobreponerse a la propia ley.

Por esa razón se concluye que dicha garantía no puede pasar por alto la vigencia y la efectividad de los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de extradición, que garantizan la cooperación judicial recíproca entre Colombia y la comunidad internacional.