La ‘princesita del pop’ Britney Spears ya no está tan ‘princesita’ y ahora, la artista, vuelve a protagonizar escándalos en redes sociales.

En esta oportunidad se le vió en un restaurante, discutiendo con su esposo, y luego, extrañamente hablándole al ‘viento’ hasta que se dio cuenta que la estaban grabando y decidió taparse el rostro.

Luego, a través de sus redes sociales, publicó un dibujo, simulando ser ella, con la frase “ “me dijeron que no podía, por eso lo hice”, que de inmediato se volvió tendencia en las redes sociales, alcanzando más de 70 mil likes en pocas horas.

Luego de la situación registrada en el restaurante, Britney reaparece en su red bailando y haciendo señales obscenas con sus dedos.

Durante varios años se ha dicho que la ‘princesita del pop’, después de su súper éxito ‘Baby One More Time’ no ha estado nada bien. Los familiares de la artista, señalan que estaría sufriendo problemas mentales.

