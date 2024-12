Múnich (Alemania), 17 feb (EFE).- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, admitió hoy que Occidente no ha hecho lo suficiente para apoyar a Ucrania, porque "las palabras no ganan guerras", y pidió tomar ya decisiones para enviar a ese país municiones, sistemas antiaéreos y misiles de largo alcance.

"¿Hemos hecho lo suficiente? La respuesta es no. Les teníamos que haber apoyado a ustedes mucho más", le dijo Frederiksen al ministro ucraniano de Exteriores, Dmitró Kuleba, en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich sobre la guerra en Ucrania y el apoyo occidental.

"Las Palabras no ganan guerras", enfatizó Frederiksen, que expresó su deseo de que los cazas F-16 que enviará Dinamarca a Ucrania "vuelen pronto" en ese país.

"Ahora necesitamos realmente empujar a todo el mundo para que Ucrania reciba lo que necesita en términos de munición", dijo ante la escasez que sufren las tropas ucranianas en el frente.

Es verdad, dijo, que en Europa hay diferentes sistemas de armas y municiones, pero eso, sostuvo, no explica por qué "no estamos proporcionando" las municiones que Kiev necesita urgentemente.

"Con independencia de lo que pase en EEUU, Europa tiene que ser capaz de defenderse por sí misma y para eso tenemos que defender a Ucrania, porque pertenece a Europa", recalcó.

"Lo más importante para los próximas semanas es que no haya más palabras. No necesitamos más palabras, necesitamos decisiones. Me refiero a municiones, sistemas de defensa antiaéreas y por supuesto misiles de largo alcance".

Frederiksen también abogó por que Europa aumente su producción propia de armas, y alabó que Alemania, con el apoyo de Dinamarca, haya abierto varias líneas de producción recientemente.

La miembro de la Cámara de Representantes de EEUU Nancy Pelosi advirtió sobre la posibilidad de caer en una "fatiga de la guerra" e instó a que se siga manteniendo el apoyo a Ucrania

"No hay margen para una fatiga de la guerra. No es posible relajarse, hay que seguir luchando. Lo más importante es el valor y el patriotismo de los ucranianos. Tienen que saber que seguimos con ellos", dijo la antigua líder de los demócratas en el congreso.

El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, en el mismo panel, habló de la necesidad de una industria militar europea para mejorar las capacidades y poderle dar un mayor apoyo a Ucrania.

Tajani recordó que durante las guerras de Yugoslavia se constató que había tanques alemanes e italianos que eran similares pero que no eran compatibles entre sí. Una industria militar europea serviría para estandarizar los sistemas de armas y mejorar su eficacia.

El ministro italiano se declaró dispuesto a apoyar más a Ucrania y dijo que quiere que al final de la guerra este país entre en la OTAN pero advirtió de que no se puede precipitar la decisión.

"Si ahora, en medio de la guerra, Ucrania entrase en la OTAN, estaríamos la III Guerra Mundial", dijo.

Por: (EFE)